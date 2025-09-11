Menü Kapat
 Safa Keser

Annenin öldüğü, kızının ise yaralandığı kazada otomobil sürücüsü adli kontrolle serbest kaldı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde annenin hayatını kaybettiği, kızının da yaralandığı korkunç kazada gözaltına alınan otomobil sürücüsü adli kontrolle serbest bırakıldı.

11.09.2025
11.09.2025
Yalı Mahallesi Caddesi üzerinde 8 Eylül'de meydana gelen kazada, H.P. kontrolündeki 54 AR 991 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, yaya geçidinden karşıya geçemeye çalışan Gülçin Ataoğlu (80) idaresindeki üç tekerlekli elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Kazada Gülçin Ataoğlu olay yerinde hayatını kaybetti, yolcu olan kızı Serpil A. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Serpil A., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Gülçin Ataoğlu'nun cenazesi ise savcılık incelemesinin ardından morga sevk edildi.

Annenin öldüğü, kızının ise yaralandığı kazada otomobil sürücüsü adli kontrolle serbest kaldı

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Annenin hayatını kaybettiği, kızının ise yaralandığı feci kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, Gülçin Ataoğlu ile Serpil A'nın elektrikli bisikletle yaya geçidinden geçtikleri esnada kazanın yaşandığı, çarpmanın şiddetiyle anne-kızın yerde sürüklendiği ve çevredeki vatandaşların yardım için koştuğu anlar yer alıyor.

Annenin öldüğü, kızının ise yaralandığı kazada otomobil sürücüsü adli kontrolle serbest kaldı

Otomobil sürücüsü adli kontrolle serbest kaldı

Korkunç kaza sonrasında otomobil sürücüsü H.P. olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen sürücü, adli kontrolle serbest bırakıldı.

