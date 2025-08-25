Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
27°
Yaşam
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Annesi tarafından bıçakla kovalanmıştı! Çektiği videoda gözyaşlarına boğuldu

Adana'da annesi tarafından bıçakla kovalanan kız, annesinin tutuklanma haberini alınca gözyaşlarına boğuldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde küçük kız "Annemin çıkmasını istiyorum, lütfen annemi kurtarın yanlış anlaşılma bu" diyerek annesini geri istedi.

Annesi tarafından bıçakla kovalanmıştı! Çektiği videoda gözyaşlarına boğuldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.08.2025
09:24
|
GÜNCELLEME:
25.08.2025
09:24

Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde 35 yaşındaki Ayşegül Y.'nin 10 yaşındaki kızı E.H.Y.'yi sokakta bıçakla kovaladığı görüntüler infiale neden oldu. Küçük kızın korkuyla kaçtığı görüntüler sosyal medyada gündeme otururken, tepki çeken görüntülerin ardından annenin tutuklandığı öğrenildi. Devlet korumasına alınan küçük kızın sözleri ise herkesi şaşkına çevirdi.

Annesi tarafından bıçakla kovalanmıştı! Çektiği videoda gözyaşlarına boğuldu

"BENİM ANNEM CANİ DEĞİL"

Annesi Ayşegül Y.'nin tutuklama haberini alan E.H.Y., adliye çıkışında gözyaşlarına boğuldu. Çocuk ağladığı sırada yakınları, "İyi mi ettin? Böyle iyi mi" diye tepki gösterdi.

Annesi tarafından bıçakla kovalanmıştı! Çektiği videoda gözyaşlarına boğuldu

E.H.Y., annesinin hesabına yüklediği görüntüde kurtarılması için gözyaşı döktü. Çocuk yüklediği görüntüde, "Benim annem öyle biri değil aslında, benim annemle hiçbir sorunum yok. Beni sadece onlarda korumak istedi. Annemin çıkmasını çok istiyorum. Lütfen annemi kurtarın yanlış anlaşılma bu, herkes gerçek sanmış. Tamam saçımı çekti neden? Onların yanına gitme diye çekti, bıçağı da onlara çekti. Siz konuyu çok uzatıyorsunuz, cani anne diyorsunuz. Benim annem cani değil, beni bu yaşa getirdi, onun sayesinde büyüdüm" sözlerine yer verdi.

TGRT Haber
