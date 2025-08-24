Menü Kapat
TGRT Haber
26°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Kızını bıçakla kovalayan annenin ifadesi şoke etti!

Adana'da kızını bıçakla kovalayan anne sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. 10 yaşındaki kızına kabusu yaşatan kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İfadesi ise şaşkına çevirdi. Anne ifadesinde "Amacım kızımı korumaktı" ifadelerini kullandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.08.2025
saat ikonu 15:59
|
GÜNCELLEME:
24.08.2025
saat ikonu 16:02

Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde yaşanan olay sosyal medyanın gündemine oturdu. 35 yaşındaki anne Ayşegül Y., 10 yaşındaki kızı E.H.Y.'yi sokakta bıçakla kovaladı. Küçük kız korku ile kaçmaya çalışırken anne bütün siniriyle saçlarından tutup çekmeye başladı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından anne Ayşegül Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi, kızı ise devlet korumasına alındı. Savcıda ifade veren anne sözleriyle herkesi şoke etti.

"ELİMDE BIÇAK OLDUĞUNU FARK ETMEDİM"

Anne Ayşegül Y'nin ifadesinde eski eşiyle telefonda tartışma yaşadığını kızının da kulak misafiri olduğunu, bu yüzden halasının yanına gideceğinden haberinin olmadığından olayın yaşandığını söylediği öğrenildi.

Kızını bıçakla kovalayan annenin ifadesi şoke etti!

Eski eşimin arkadaşı olarak öğrendi S.B.'nin motosikletiyle evinin önüne gelerek kızını motora bindirip götürmeye çalıştığını ifadesinde anlatan anne," Evin mutfağında salata yaparken gördüm, bunun üzerine sokağa çıkıp yaşadığım panikle elimde bıçak olduğunu fark etmeden kızıma eve geçmesini ve nereye gittiğini sordum, çekiştirip evin içerisine ısrarla girmesini söyledim. Kızım beni dinlemedi, S. isimli şahsın motosikletinin arkasına binerek uzaklaşıp gitti, farkında olmadan sokağa elimde bıçakla çıktım, ama kızıma zarar vermek gibi bir niyetim kesinlikle yoktur" dediği ortaya çıktı.

Kızına asla zarar vermeyeceğini belirten annenin, amacının kızını korumak olduğunu da söylediğini ifade ettiği öğrenildi.

ETİKETLER
#sosyal medya
#bıçak saldırısı
#çocuk kaçırma
#Yavuzlar Mahallesi
#Anne Baba Ilişkisi
#Yaşam
