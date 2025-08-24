Kızını bıçakla kovalayan annenin ifadesi şoke etti!

Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde yaşanan olay sosyal medyanın gündemine oturdu. 35 yaşındaki anne Ayşegül Y., 10 yaşındaki kızı E.H.Y.'yi sokakta bıçakla kovaladı. Küçük kız korku ile kaçmaya çalışırken anne bütün siniriyle saçlarından tutup çekmeye başladı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından anne Ayşegül Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi, kızı ise devlet korumasına alındı. Savcıda ifade veren anne sözleriyle herkesi şoke etti.

"ELİMDE BIÇAK OLDUĞUNU FARK ETMEDİM"

Anne Ayşegül Y'nin ifadesinde eski eşiyle telefonda tartışma yaşadığını kızının da kulak misafiri olduğunu, bu yüzden halasının yanına gideceğinden haberinin olmadığından olayın yaşandığını söylediği öğrenildi.

Eski eşimin arkadaşı olarak öğrendi S.B.'nin motosikletiyle evinin önüne gelerek kızını motora bindirip götürmeye çalıştığını ifadesinde anlatan anne," Evin mutfağında salata yaparken gördüm, bunun üzerine sokağa çıkıp yaşadığım panikle elimde bıçak olduğunu fark etmeden kızıma eve geçmesini ve nereye gittiğini sordum, çekiştirip evin içerisine ısrarla girmesini söyledim. Kızım beni dinlemedi, S. isimli şahsın motosikletinin arkasına binerek uzaklaşıp gitti, farkında olmadan sokağa elimde bıçakla çıktım, ama kızıma zarar vermek gibi bir niyetim kesinlikle yoktur" dediği ortaya çıktı.

Kızına asla zarar vermeyeceğini belirten annenin, amacının kızını korumak olduğunu da söylediğini ifade ettiği öğrenildi.