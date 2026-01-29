Annesine dehşeti yaşattı! "Komşusuyla ilişkisi var" deyip, evi ateşe verdi

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 15 Mayıs 2024’te gece saatlerinde meydana gelen olayda; alkollü olduğu belirtilen Selim Y. (46), annesi Kerime Y.’nin (74) yaşadığı tek katlı evi ve bitişiğindeki kendi evini ateşe verdi. Alevleri fark eden vatandaşlar, Kerime Y.’yi evden çıkardı. Anne Kerime Y. ise yaşadığı kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

“ANNEMİN KOMŞUSUYLA İLİŞKİSİ VARDI”

Polis ekiplerince gözaltına alınan Selim Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anne, oğlundan şikayetçi olmadı. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, sanığın annesinin komşusuyla ilişkisi olduğunu düşündüğü ve alkolün etkisiyle evi yaktığı ifade edildi.

İSTİNAF KARARI BOZDU

Geçen yıl mayıs ayında görülen davada sanık, “annesini öldürmeye teşebbüs” suçundan indirim uygulanmaksızın 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar, avukatın itirazı üzerine üst mahkemeye taşındı. 15 yıl hapis cezası, istinaf mahkemesi tarafından eksik inceleme gerekçesiyle bozuldu.

İstinaf kararının ardından dava, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülmeye başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Selim Y. ile avukatı Ayşegül Seymen katıldı. Önceki savunmasını tekrar ettiğini belirten sanık Selim Y., olay günü alkollü olduğunu ve annesini öldürme kastının bulunmadığını söyledi.

AVUKAT YANGIN "İZMARİTTEN ÇIKTI" DEDİ

Avukat Ayşegül Seymen ise, "Yangın mağdurun evinde değil, ilk olarak müvekkilimin evinde çıkmış ve yapışığındaki annesinin evine sıçramıştır. Müvekkilim alkollü olduğu sırada sigara içmektedir. Yangının izmaritten çıktığı kanaatindeyiz. Annesinin ilişki yaşadığı iddia edilen komşu yıllar önce ölmüştür. Böyle bir durum söz konusu değildir" dedi. Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığı raporu için 3 hafta gözlem altında tutulmasına ve duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi.