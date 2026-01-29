Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Annesine dehşeti yaşattı! "Komşusuyla ilişkisi var" deyip, evi ateşe verdi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde annesine dehşeti yaşatan ve evi yakan şahıs için verilen 15 yıl hapis cezası istinaf mahkemesince bozuldu. Yeniden yargılanmanın yapıldığı duruşmada sanığın avukatı, müvekkilinin alkollü olduğu sırada sigara içtiğini ve yere düşen izmaritten dolayı yangının çıktığını savundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Annesine dehşeti yaşattı!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.01.2026
saat ikonu 17:26
|
GÜNCELLEME:
29.01.2026
saat ikonu 17:26

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 15 Mayıs 2024’te gece saatlerinde meydana gelen olayda; alkollü olduğu belirtilen Selim Y. (46), annesi Kerime Y.’nin (74) yaşadığı tek katlı evi ve bitişiğindeki kendi evini ateşe verdi. Alevleri fark eden vatandaşlar, Kerime Y.’yi evden çıkardı. Anne Kerime Y. ise yaşadığı kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

“ANNEMİN KOMŞUSUYLA İLİŞKİSİ VARDI”

Polis ekiplerince gözaltına alınan Selim Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anne, oğlundan şikayetçi olmadı. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, sanığın annesinin komşusuyla ilişkisi olduğunu düşündüğü ve alkolün etkisiyle evi yaktığı ifade edildi.

Annesine dehşeti yaşattı! "Komşusuyla ilişkisi var" deyip, evi ateşe verdi

İSTİNAF KARARI BOZDU

Geçen yıl mayıs ayında görülen davada sanık, “annesini öldürmeye teşebbüs” suçundan indirim uygulanmaksızın 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar, avukatın itirazı üzerine üst mahkemeye taşındı. 15 yıl hapis cezası, istinaf mahkemesi tarafından eksik inceleme gerekçesiyle bozuldu.

İstinaf kararının ardından dava, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülmeye başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Selim Y. ile avukatı Ayşegül Seymen katıldı. Önceki savunmasını tekrar ettiğini belirten sanık Selim Y., olay günü alkollü olduğunu ve annesini öldürme kastının bulunmadığını söyledi.

Annesine dehşeti yaşattı! "Komşusuyla ilişkisi var" deyip, evi ateşe verdi

AVUKAT YANGIN "İZMARİTTEN ÇIKTI" DEDİ

Avukat Ayşegül Seymen ise, "Yangın mağdurun evinde değil, ilk olarak müvekkilimin evinde çıkmış ve yapışığındaki annesinin evine sıçramıştır. Müvekkilim alkollü olduğu sırada sigara içmektedir. Yangının izmaritten çıktığı kanaatindeyiz. Annesinin ilişki yaşadığı iddia edilen komşu yıllar önce ölmüştür. Böyle bir durum söz konusu değildir" dedi. Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığı raporu için 3 hafta gözlem altında tutulmasına ve duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Anneannesini gezmeye diye çıkarıp öldürdü! Kan donduran detaylar ortaya çıktı: Gömmek için kazma, kürek ve mezar çiçeği almış
“Benim oğlum mu?” deyip sustu! Eski eşini öldürüp, oğlunu yaralayan sanığa DNA raporu şoku
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.