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 | Özge Sönmez

Annesine kızıp eşyaları ateşe verdi! Bir de marifet gibi canlı yayın açtı

Antalya'nın Serik ilçesinde annesiyle tartışan 25 yaşındaki genç, eşyaları satırla parçaladıktan sonra evi ateşe verdi. O anları canlı yayından paylaşan genç gözeltına alındı.

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Annesine kızıp eşyaları ateşe verdi! Bir de marifet gibi canlı yayın açtı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.04.2025
saat ikonu 10:53
|
GÜNCELLEME:
15.04.2025
saat ikonu 10:53

Serik ilçesi Merkez Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın üçüncü katında meydana gelen olay herkesi şoke etti. Annesiyle tartışan genç, evde tek başına kalmak istediğini söyledi. Annesinin evden gitmemesi üzerine daha da öfkelenen Samet Ö., eşyaları satırla parçaladıktan sonra evi ateşe verdi. Evin alevler içinde kaldığını gören komşular durumu ekiplere bildirdi.

Annesine kızıp eşyaları ateşe verdi! Bir de marifet gibi canlı yayın açtı

GÖZALTINA ALINDI

Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, evin mutfak bölümünde maddi hasar oluştu. Polis ekipleri, evi ateşe verdiği belirlenen Samet Ö.'yü gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Annesine kızıp eşyaları ateşe verdi! Bir de marifet gibi canlı yayın açtı


Olayın görgü tanıklarından Ebubekir Burunsuz, "Aile arasında bir kavga meydana geldi. Kavganın ardından Samet Ö.'nün annesi evden çıkıp gidince, ‘Ben yalnız mı kalacağım?' diyerek evde bazı şeyleri kırmaya başladı. Daha sonra öfkesini alamayınca evi yakmış. Evden dumanlar çıktığını gördük. Biz de itfaiyeye haber verdik. Şu anda müdahale ediyorlar. Şahsı polisler gözaltına aldı" dedi.

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