Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Annesine sürprizi 500 bin TL’ye patladı! 42 senedir satmadığı bilezik böyle gitti

Bir kadın annesine sürpriz yapmak isterken 42 yıllık birikimi çöpe attı. Yaklaşık 500 bin TL'lik altın birikimi aileyi şoke etti. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.08.2025
saat ikonu 20:09
|
GÜNCELLEME:
29.08.2025
saat ikonu 20:09

'da bir kadın annesine yapmak isterken yarım milyondan oldu. Annesine sürpriz yapıp yeni eşyalar alan kızı, eski eşyalarla birlikte yaklaşık 500 bin lira değerindeki iki bileziği ve 6 cumhuriyet altınını da bilmeden çöpe attı. Yaşlı kadının polise başvurmasıyla 283 bin TL ile 6 cumhuriyet altını bulunarak kendisine teslim edildi.

İKİ BİLEZİK, 6 CUMHURİYET ALTINI BUHAR OLDU

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yaylada olan Zülfünaz Kızıltas'ın (65) kızı Nurgül Beyaz (30), annesine sürpriz yaparak eski eşyalarını atıp, yenilerini alarak eve yerleştirdi. Anne, bir süre sonra yayladan dönüp evine geldi. Eski eşyalarının olmadığını gören yaşlı kadın, 500 bin lira değerindeki iki bilezik ve 6 cumhuriyet altınının da eşyalarla birlikte gittiğini görünce şok oldu.

Annesine sürprizi 500 bin TL’ye patladı! 42 senedir satmadığı bilezik böyle gitti

POLİSE BİLDİRDİLER

Yaşlı kadın, kızıyla birilkte hemen gidip merkezine başvurdu. Bunun üzerine Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mahalledeki 57 güvenlik kamerasından 470 saatlik görüntüyü inceledi. Eşyaları bir kâğıt toplayıcısının aldığı belirlendi. Şahıs, Yavuzlar Mahallesi'nde yakalandı. Şahıs altınların bir kısmını sattığını söylerken, 6 cumhuriyet altını ise evde bulundu. Polis, satılan altınlardan elde edilen 283 bin TL nakit ve 6 cumhuriyet altını alarak sahibine teslim etti.

Annesine sürprizi 500 bin TL’ye patladı! 42 senedir satmadığı bilezik böyle gitti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın yatırımına yeni bir soluk: Ucuza altın almak ve işçilik ödememek artık mümkün! İslam Memiş ALTINS1 önerdi
ETİKETLER
#adana
#hırsızlık
#altın
#polis
#çöp
#kamera
#sürpriz
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.