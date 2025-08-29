Annesine sürprizi 500 bin TL’ye patladı! 42 senedir satmadığı bilezik böyle gitti

Adana'da bir kadın annesine sürpriz yapmak isterken yarım milyondan oldu. Annesine sürpriz yapıp yeni eşyalar alan kızı, eski eşyalarla birlikte yaklaşık 500 bin lira değerindeki iki bileziği ve 6 cumhuriyet altınını da bilmeden çöpe attı. Yaşlı kadının polise başvurmasıyla 283 bin TL ile 6 cumhuriyet altını bulunarak kendisine teslim edildi.

İKİ BİLEZİK, 6 CUMHURİYET ALTINI BUHAR OLDU

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yaylada olan Zülfünaz Kızıltas'ın (65) kızı Nurgül Beyaz (30), annesine sürpriz yaparak eski eşyalarını atıp, yenilerini alarak eve yerleştirdi. Anne, bir süre sonra yayladan dönüp evine geldi. Eski eşyalarının olmadığını gören yaşlı kadın, 500 bin lira değerindeki iki bilezik ve 6 cumhuriyet altınının da eşyalarla birlikte gittiğini görünce şok oldu.

POLİSE BİLDİRDİLER

Yaşlı kadın, kızıyla birilkte hemen gidip polis merkezine başvurdu. Bunun üzerine Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mahalledeki 57 güvenlik kamerasından 470 saatlik görüntüyü inceledi. Eşyaları bir kâğıt toplayıcısının aldığı belirlendi. Şahıs, Yavuzlar Mahallesi'nde yakalandı. Şahıs altınların bir kısmını sattığını söylerken, 6 cumhuriyet altını ise evde bulundu. Polis, satılan altınlardan elde edilen 283 bin TL nakit ve 6 cumhuriyet altını alarak sahibine teslim etti.