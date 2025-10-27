Menü Kapat
Antalya Havalimanı'nda skandal! Gümrük memurları kaçakçı çıktı!

Antalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğü'nde görevli 10 gümrük memurundan 5'i, imha edilmesi gereken malzemeleri zimmetlerine geçirdiği gerekçesiyle çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.10.2025
saat ikonu 17:14
|
GÜNCELLEME:
27.10.2025
saat ikonu 17:16

Antalya Emniyet Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından '5607 sayılı kanununa muhalefet' suçu kapsamında yapılan çalışmalarda, Gümrük Müdürlüğü'nde görevli 10 memurun imha edilmesi gereken malzemeleri zimmetlerine geçirdiği ve yasa dışı yollardan piyasaya sürüp maddi menfaat temin ettikleri tespit edildi.

Antalya Havalimanı'nda skandal! Gümrük memurları kaçakçı çıktı!

EVLERİ DUTY FREE'Yİ ARATMADI

Düzenlenen operasyonla yakalanan 10 şüpheli şahsın ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 83 şişe içki, 851 paket tütün mamulü, 185 paket parfüm, 95 paket kozmetik ürün, 8 adet elektronik sigara ve elektronik sigaraya ait 2 bin 417 paket kartuş, 13 adet atomizer, 11 adet sigara kiti ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar döviz ile yüklü miktarda Türk lirası ele geçirildi.

Antalya Havalimanı'nda skandal! Gümrük memurları kaçakçı çıktı!

5 MEMUR TUTUKLANDI

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden, 2 şahıs serbest bırakılırken 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı. 5 şüpheli ise 'zimmet 5607 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından tutuklandı.

Antalya Havalimanı'nda skandal! Gümrük memurları kaçakçı çıktı!
ETİKETLER
#kaçakçılık
#organize suç
#ihbar
#Antalya Havalimanı
#Zimmet Suçu
#5607 Kanunu
#Gümrük Memuru
#Yaşam
