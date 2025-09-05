Menü Kapat
TGRT Haber
27°
 Bengü Sarıkuş

Gümrüklerde ticareti kolaylaştıracak yeni teknolojik hamle

Ticaret Bakanlığı, 2025 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu'nu yayımladı. Rapora göre Ticaret Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı İç Gümrük Saha Takip Programı ile gümrük sahalarındaki araç giriş ve çıkışlarının takibi ve işlemlerinde etkinliği daha da artacak.

Gümrüklerde ticareti kolaylaştıracak yeni teknolojik hamle
AA
05.09.2025
05.09.2025
Bakanlığı, işlemlerinde dijital teknolojiler ve yapay zekayla verimliliği artırmaya odaklanırken, bu kapsamda tespitinden araç giriş ve çıkışlarına kadar çeşitli işlemleri kolaylaştıracak bir dizi çalışmayı yıl sonuna kadar yapmayı hedefliyor.

Gümrüklerde ticareti kolaylaştıracak yeni teknolojik hamle

Bakanlık tarafından hazırlanan "2025 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu"ndan yapılan derlemeye göre, ticaretin düzenlenmesi, geliştirilmesi ve kolaylaştırılması amacıyla çalışmalar sürdürülüyor. Uluslararası ticaretin daha hızlı, güvenli şekilde yürütülmesi, işletmelerin rekabet gücünün ve tüketici haklarının korunması hedefiyle yıl sonuna kadar bazı çalışmaların tamamlanması, bazı yeni uygulamaların da devreye alınması öngörülüyor.

Bu kapsamda, yerli üreticiyi haksız rekabete karşı korumak ve piyasanın dengeli işlemesini sağlamak için halihazırda devam eden nihai gözden geçirme soruşturmalarından en az 14'ünün yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Gümrüklerde ticareti kolaylaştıracak yeni teknolojik hamle

Özellikle tarımsal ürünlerdeki gelişmeler yakından takip edilip, yerli üretim, dış ticaretin gelişimi ve gıda fiyatları dikkate alınarak, gerekli olması halinde gümrük vergilerinde düzenleme yapılabilecek. Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık ile yapılan anlaşmalar kapsamında mısır için aralık ayında tarife kontenjanlarının dağıtımları yapılacak.

Ticaret Bakanlığınca 2022'de ihracatçıların hizmetine sunulan Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamındaki 18 ülkeye yönelik finanstan standardizasyona, lojistikten tanıtıma kadar birçok alanda 328 faaliyete ilişkin çalışmalar sürdürülecek.

Gümrüklerde ticareti kolaylaştıracak yeni teknolojik hamle

DİJİTALLEŞME HIZ KAZANIYOR

Ticarette stratejik öneme sahip serbest bölgelerin dijitalleşmesine yönelik çalışmalara da hız veriliyor. Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programı'nın (SBBUP), Serbest Bölgelerin Mekansal Yönetimi Otomasyonu'na uyum, birbirlerine veri görüntüleme ve aktarma sağlaması amacıyla "SBBUP API" sisteminin geliştirilmesi planlanıyor.

Özellikle gümrük sahalarında hız ve etkinliğin artırılması için teknolojik gelişmeler doğrultusunda da çalışmalar gerçekleştiriliyor. Kara sınır kapılarında sahada bekleyen anlık araç sayısının tespiti ile ortalama araç sayısı ve işlem sürelerinin izlenmesini hedefleyen Gümrük Kapıları Saha Analiz Programı'nın ilk aşaması tamamlandı. Programın, pilot bir bölge müdürlüğünde test edilmesi planlanıyor.

Gümrüklerde ticareti kolaylaştıracak yeni teknolojik hamle

Kara yolu işlemlerinin yoğun olarak yapıldığı gümrük müdürlükleri başta olmak üzere, gümrük sahasındaki işlemlerin etkinliğinin artırılması ve takibinin sağlanması amacıyla gümrük sahasına giriş ve çıkış yapan taşıtların takibine yönelik İç Gümrük Saha Takip Programı'nın oluşturulması çalışmaları sürdürülüyor.

Gümrüklerde ticareti kolaylaştıracak yeni teknolojik hamle

teknolojisinin gümrük işlemlerinde kullanılması, böylelikle ticarette işlemlerin kolaylaştırılması hedefiyle Tarife Tespitinde Yapay Zeka Teknolojisinin Kullanımı Projesi başlatıldı. Projenin geliştirilmesi için analiz çalışmaları devam edecek. Yeni teknolojiler ve yapay zeka kullanımıyla birlikte gümrük işlemlerinin daha da kolaylaştırılması, ticaretin hızlanması bekleniyor.

