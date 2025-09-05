Menü Kapat
TGRT Haber

Otomobil


 Bengü Sarıkuş

Araç piyasasında dengeler değişti: İşte Türkiye'de en çok satın alınan otomobil

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre Türkiye'de ocak-ağustos döneminde en çok satın alınan 10 otomobil markası belli oldu. Otomobil satışları, söz konusu dönemde yüzde 8,05 artarak 654 bin 413'e çıkarken, hafif ticari araç satışları yüzde 4,1 yükselerek 162 bin 932'ye ulaştı.

Araç piyasasında dengeler değişti: İşte Türkiye'de en çok satın alınan otomobil
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.09.2025
11:37
|
GÜNCELLEME:
05.09.2025
11:37

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgilere göre, yılın 8 ayında ve hafif ticari araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,24 artarak 817 bin 345 adet oldu. Otomobil satışları, söz konusu dönemde yüzde 8,05 artarak 654 bin 413'e çıkarken, hafif ticari araç satışları yüzde 4,1 yükselerek 162 bin 932'ye ulaştı.

Araç piyasasında dengeler değişti: İşte Türkiye'de en çok satın alınan otomobil

8 AYDA EN ÇOK SATILAN OTOMOBİL MARKASI RENAULT OLDU

Yılın 8 ayında Türkiye’de marka bazında en çok satılan otomobiller listesinin ilk sırası değişmedi. , bu dönemde toplamda 74 bin 139 satış gerçekleştirdi ve söz konusu dönemde pazar payı yüzde 11,3 olarak hesaplandı.

Araç piyasasında dengeler değişti: İşte Türkiye'de en çok satın alınan otomobil

Aynı dönemde marka bazında satışlarda ikinci sırada 47 bin 645 ile bulunurken, 47 bin 264 ile listede üçüncü sırada yer aldı. Bu dönemde Fiat 46 bin 424 satış yaparken, Hyundai 40 bin 907, Peugeot 37 bin 475 otomobil sattı.

Araç piyasasında dengeler değişti: İşte Türkiye'de en çok satın alınan otomobil

EN ÇOK SATILAN MODEL HANGİSİ OLDU?

Yılın 8 ayında model bazında en çok satılan otomobiller listesinin ilk sırasında da Renault Clio yer aldı. Aynı dönemde model bazında satışlarda Renault Clio 30 bin 444 ile Türkiye’de en çok satılan otomobil oldu.

Araç piyasasında dengeler değişti: İşte Türkiye'de en çok satın alınan otomobil

İkinci sırada 25 bin 756 ile Tesla Model Y bulunurken, 23 bin 46 ile Renault Megane sedan listede üçüncü sırada yer aldı.

Bahsedilen dönemde en çok satılan dördüncü otomobil 21 bin 70 ile Togg T10X olurken, BYD Seal U 18 bin 493 ile beşinci sırada konumlandı.

Araç piyasasında dengeler değişti: İşte Türkiye'de en çok satın alınan otomobil

SUV SATIŞLARI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Toplam satılan otomobiller gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 62,8 pay ve 410 bin 891 satışla otomobiller oldu. SUV otomobilleri, yüzde 22,1 pay ve 144 bin 878 satışla sedan, yüzde 14,2 pay ve 92 bin 716 adetle H/B otomobiller takip etti.

Araç piyasasında dengeler değişti: İşte Türkiye'de en çok satın alınan otomobil

Benzinli otomobil satışları 304 bin 618 ile yüzde 46,5 pay, hibrit otomobil satışları 172 bin 366 ile yüzde 26,3 pay, elektrikli otomobil satışları 120 bin 857 ile yüzde 18,5 pay, dizel otomobil satışları 52 bin 253 ile yüzde 8 pay ve otogazlı otomobil satışları 4 bin 319 ile yüzde 0,7 pay aldı.

Araç piyasasında dengeler değişti: İşte Türkiye'de en çok satın alınan otomobil

2025'İN OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE EN ÇOK SATILAN İLK 10 OTOMOBİL MARKASI ŞÖYLE:

MarkaOcak-Ağustos
RENAULT74.139
VOLKSWAGEN47.645
TOYOTA47.264
FIAT46.424
HYUNDAI40.907
PEUGEOT37.475
BYD31.884
OPEL28.770
SKODA26.455
CITROEN26.183

