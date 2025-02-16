Antalya’da ağaçlar çiçek açtı, vatandaşlar sahile akın etti!

Türkiye'nin birçok noktasında kar ve soğuk uyarısı yapılırken Antalya yazdan kalma günleri yaşıyor. Çiçek açan ağaçlar görsel şölen oluştururken, sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar Konyaaltı Sahili'ni doldurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul ve Ankara başka olmak üzere yurdun birçok noktasında kar yağışı ve soğuk hava uyarısı yapılırken turizmin başkenti Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor.

DENİZİN KEYFİNİ ÇIKARTTILAR

Kimi vatandaşlar ailesi ve arkadaşları ile birlikte yürüyüş yapmayı tercih ederken, kimileri ise sahile akın etti. Yaz aylarını aratmayacak şekilde insan doluluğunun yaşandığı sahilde bazı vatandaşlar ise denize girdi. Almanya'dan tatil için Antalya'ya gelen Kemal Öney, "Hava güzel, Konyaaltı'nda denizin tadını çıkartıyoruz. Almanya şu anda eksi 7 derece, Antalya çok güzel. Deniz suyu sıcak, 15 derece vardır. Pazar olduğu için belki de çok fazla kalabalık var. Denizin keyfini çıkartıyoruz" dedi.

“BİR TARAFI YAZ, BİR TARAFI KIŞ”

Konyaaltı Sahili'nde güneşin ve denizin keyfini çıkartan Menekşe Türk ise Antalya'nın birçok kente göre kış aylarında çok güzel olduğunu belirterek, "Bir tarafı yaz, bir tarafı kış. Herkes burada denize giriyorken, İstanbul'da kar yağıyor. Akdeniz bölgesi böyle güzel. Çok güzel bir yer burası, kışın bile denize giriliyor. Biz kasım ayında bile girdik denize" ifadelerini kullandı.