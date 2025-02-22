Antalya'da akılalmaz olay! Çakmak istediği kişiden 'yok' cevabını alınca bıçakladı

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen olay dehşete düşürdü. Ö.A isimli şahıs yolda yürürken karşısından gelen kişiden çakmak istedi. 'Çakmağım yok' cevabını alan genç bir anda bıçakla saldırdı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Antalya'da akılalmaz bir bıçaklı saldırı olayı yaşandı. Bir pasaj önünde 27 yaşındaki Ö.A., karşılaştığı yabancı uyruklu A.K.'dan çakmak istedi.

‘ÇAKMAĞIM YOK' DEYİNCE BIÇAKLADI

‘Çakmağım yok' cevabını alan Ö.A., üzerindeki bıçakla A.K.'yi bıçakla yaraladı. Olay sonrası ihbar üzerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aldığı bıçak darbesi ile yaralanan A.K. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan A.K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

POLİS KISKIVRAK YAKALADI

Olaya karışan Ö.K. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına aldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.