İzmir'de dehşete düşüren olay! Diş hekimini başından vurup videosunu annesi gönderdi

İzmir'in Konak ilçesinde dehşet bir olay yaşandı. M.E isimli kişi, ortak iş yaptığını ve kendisini zarara uğrattığını iddia ettiği diş hekimi Mustafa Emrah Düşmez'i tabancayla başından vurdu. Kan donduran olayda M.A., ağır yaraladığı diş hekiminin kanlar içerisindeki videosunu çekip, Düşmez’in annesine gönderdi. İşte detaylar...

Korkunç olay İzmir'in Konak ilçesinde meydana geldi. 35 yaşındaki M.E. diş hekimi olduğu öğrenilen Mustafa Emrah Düşmez'in oturduğu eve geldi. Aralarında alacak verecek meselesi bulunan ikili tartışmaya başladı.

TABANCAYLA BAŞINDAN VURDU

Tartışma büyüyünce M.E., tabancayla Düşmez'i başından vurdu. Talihsiz adam kanlar içerisinde kalırken, bu esnada Mustafa Emrah Düşmez'in telefonunu alan saldırgan, vurduğu adamın videosunu çekip annesine gönderdikten sonra kaçtı.

KANLAR İÇERİSİNDE VİDEOSUNU ÇEKİP ANNESİNE GÖNDERDİ

Oğlunun kanlar içerisindeki videosunu görünce hayatının şokunu yaşayan kadın, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ağır yaralandığı belirlenen Mustafa Emrah Düşmez, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan diş hekiminin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan şüphelinin ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla Basmane semtinde olduğu belirlendi. Şüpheli, yunus polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

KENDİSİNİ ZARARA UĞRATTIĞI İÇİN VURMUŞ

Gözaltına alınan M.E.'nin ilk ifadesinde, Mustafa Emrah Düşmez ile ortak iş yaptıklarını, Düşmez'in kendisini dolandırdığını ve zarara uğrattığını, olayı da bu yüzden gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.