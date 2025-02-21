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 | Bengül Büyükhan

Ankara'da dehşet! Boşanma aşamasındaki eşini ve 5 yaşındaki kardeşini bıçakladı

Bir kadın daha boşanma aşamasındaki eşi tarafından az daha öldürülüyordu. Ankara'da barışma isteği reddedilen koca, eşini ve eşinin 5 yaşındaki kardeşini bıçakladı. Yaralanan kadın cama çıkıp çevredekilerden yardım isteyince gözü dönmüş adam kendisini de yaraladı ve kayıplara karıştı.

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Ankara'da dehşet! Boşanma aşamasındaki eşini ve 5 yaşındaki kardeşini bıçakladı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.02.2025
saat ikonu 15:58
|
GÜNCELLEME:
21.02.2025
saat ikonu 16:05

Ankara'da 21 yaşındaki genç kadın eşi tarafından dehşeti yaşadı. Uzun süredir şiddetli geçimsizlik nedeniyle, eşi A.E.'den boşanmak isteyen 21 yaşındaki G.N.E. ailesinin evine yerleşti. Taşınmasının üzerinden bir hafta geçen genç kadın kendisiyle konuşmak isteyen eşi ile aile evinde bir araya geldi. Konuşmaya başlayan çiftlerden A.E., eşinin eve dönmesini ve boşanmaktan vazgeçmesini istedi.

MUTFAKTAN BIÇAK ALIP SALDIRDI

G.N.E.'nin olumsuz yanıtı üzerine öfkelenen koca mutfaktan aldığı bıçakla eşine ve o sırada evde bulunan 5 yaşındaki kayınbiraderi K.Ö.'ye saldırdı. Yaralanan genç kadın cama çıkarak çevredekilerden yardım istedi. Olay yerine gelen kadının ailesi, yaralı kızı ile oğullarını arabayla hastaneye götürdü. Ameliyat edilen G.N.E. ile ilk müdahalenin ardından başka bir hastaneye sevk edilerek müşahedeye alınan kardeşi K.Ö.'nün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SALDIRGAN KOCA KENDİSİNİ DE YARALADI

Aynı bıçakla kendisini de yaralayan A.E. ise olayın ardından bölgeden ayrıldı. Polis ekiplerince yakalanan saldırganın götürüldüğü hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edileceği aktarıldı. Yaralı kadının uğradığı saldırı sonrası cama çıkarak yardım istediği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

YAŞADIĞI DEHŞETİ ANLATTI

Uğradığı saldırıyla ilgili konuşan G.N.E, "Eşimle boşanmak istedim. Yanıma geldi. Kendisine boşanmak istediğimi ve eve dönmeyeceğimi söyledim. Bana sinirlendi. Mutfağa gitti ve bıçağı aldı. Karnıma, sırtıma ve bacaklarıma bıçak sapladı. Ardından kardeşlerim direnmeye çalıştı. O esnada kardeşlerime de bıçakla saldırdı. O anın korkusuyla pencereye çıkarak yardım istedim. O sırada eşim bıçağı kendisine saplamaya başladı. Ardından da kaçtı" dedi.

"YARALI KADIN VE ÇOCUK KANLAR İÇİNDEYDİ"

Olayla ilgili konuşan komşulardan Büşra Bozkurt, "Yaralı kadın ve çocuk kanlar içindeydi. Saldırgan, kayınvalidesinin evde olmayışından faydalanarak içeri girmiş. Bağırma seslerini duydum. Birisi 'Teyze çabuk gel bıçaklanma oldu' dedi. Olay büyük ihtimalle kadının boşanma isteğinden dolayı çıktı. Saldırganın buraya daha önce geldiğini hiç görmedim. Yaralı kadını ise son bir haftadır buralarda görüyordum. Yaralıları arabaya bindirip hastaneye götürüyorlardı. İkisinin de durumunun iyi olduğunu duyduk. Saldırgan da aynı bıçakla kendisini yaralamış" ifadelerine yer verdi.

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#bıçaklı saldırı
#bıçaklama
#Yaşam
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