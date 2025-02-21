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 | Bengül Büyükhan

Kiracısına dehşeti yaşatmışlardı! Şehir magandalarından 'pes' dedirten savunma! 'Niyetim yaralamak değil, korkutmaktı'

Adana'da bir kokoreççi dükkanına silahlı saldırı düzenleyip karı-koca ve kızlarını vuran şüphelilerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Dükkanın kiracısına dehşeti yaşatan 4 kişi polis tarafından yakalanıp tutuklandı. Tutuklanan şüpheli savunmasında "Benim niyetim yaralamak değil sadece korkutmaktı" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

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Kiracısına dehşeti yaşatmışlardı! Şehir magandalarından 'pes' dedirten savunma! 'Niyetim yaralamak değil, korkutmaktı'
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.02.2025
saat ikonu 10:36
|
GÜNCELLEME:
21.02.2025
saat ikonu 10:39

Adana'da meydana gelen olayda aynı aileden 3 kişi silahlı saldırıya uğramıştı. İdris İ. çıktığı işyerindeki kiracı Bülent Umaç ile arasında dükkan paylaşımı konusunda tartışma çıktı. Tartışma büyünce İdris İ., dükkana girerek pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu Bülent Umaç ile eşi Yeliz Umaç ve kızı Hatun Umaç ayaklarına isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı. Şüpheli, olayın ardından sokakta kendisini bekleyen motosiklete binerek kaçtı.

Kiracısına dehşeti yaşattı! Sosyal medya hesabından paylaştığı yazı kan dondurdu

TAKSİYİ KUNDAKLADILAR

Olaydan iki gün sonra ise kimliği belirsiz bir şüpheli, akşam saatlerinde Hatun Umaç'ın ağabeyi Aras Umaç'ın taksisini restoranın önünde park halindeyken kundaklayıp olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, taksi ise demir yığınına döndü.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN KAN DONDURAN PAYLAŞIM

Tüm bu yaşananların ardından İdris İ., sosyal medya hesabından kendi videosunu yayınlayıp, "Bana herkes 'başının çaresine bak' diyor. Bende gittim başımın çaresine istediğim gibi baktım. Olayın iç yüzü budur. Beni tahrik etmişlerdir. Tahrikten dolayı bu olay oldu" paylaşımı yaptı.

ÖZEL EKİP KURULDU

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, silahlı yaralama ve kundaklama olayının faillerini yakalamak için özel ekip kurdu. Bölgede bulunan güvenlik kamera görüntüleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Takip Sistemi (PTS) kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerin ardından kundaklama olayının şüphelisi Erdal K.'ın Mersin'e kaçtığı tespit edildi. Seyhan polisi kurduğu özel ekip ile Mersin'e giderek Yenişehir ilçesinde Erdal K.'yı saklandığı yerde kıskıvrak yakaladı. Eski kiracı İdris İ., Fırat T. ve Aykut B. ise Adana'da yapılan operasyonlarda Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakaladı.

SAVUNMASI 'PES' DEDİRTTİ

Eski kiracı olan İdris İ., "Bir yıl önce bu iş yerini ben işletiyordum. Cezaevine girince başka tabela koyup, çalıştırmışlar. Çıkmalarını istedim ancak kabul etmediler. Niyetim yaralamak değildi. Korkutmak için ateş ettim" dedi. Taksiyi kundaklayan Erdal K. ise, "İdris, birlikte çalışacağımızı söyleyip, aileyi korkutmamı istedi. Ben de taksiyi ateşe verdim" savunması yaptı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler İdris İ., Erdal K., Fırat T. ile Aykut B., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Öte yandan, Erdal K.'ya kimlik numarasıyla benzin verip polise bildirmeyen akaryakıt istasyonuna cezai işlem uygulandı.

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Sıkça Sorulan Sorular

NE OLMUŞTU?
Adana'da yaşayan 21 yaşındaki Hatun Umaç işlettiği kokoreç dükkanında silahlı saldırıya uğradı. Kiraladığı iş yerinin kirasını 2 gün geciktirdiği dehşeti yaşayan genç kadın "Can güvenliğim yok" dedi. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahsın ise olaydan sonra sosyal medya hesabından, "Bana herkes 'başının çaresine bak' diyor. Bende gittim başımın çaresine istediğim gibi baktım" paylaşımı şoke etti.
ETİKETLER
#silahlı saldırı
#Yaşam
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