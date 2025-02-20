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 | Bengül Büyükhan

Kiracısına dehşeti yaşattı! Sosyal medya hesabından paylaştığı yazı kan dondurdu

Adana'da yaşayan 21 yaşındaki Hatun Umaç işlettiği kokoreç dükkanında silahlı saldırıya uğradı. Kiraladığı iş yerinin kirasını 2 gün geciktirdiği dehşeti yaşayan genç kadın "Can güvenliğim yok" dedi. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahsın ise olaydan sonra sosyal medya hesabından, "Bana herkes 'başının çaresine bak' diyor. Bende gittim başımın çaresine istediğim gibi baktım" paylaşımı şoke etti.

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Kiracısına dehşeti yaşattı! Sosyal medya hesabından paylaştığı yazı kan dondurdu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.02.2025
saat ikonu 10:45
|
GÜNCELLEME:
20.02.2025
saat ikonu 10:50

Dehşete düşüren olayın adresi Adana... İş yeri sahibi kiracına av tüfeğiyle kurşun yağdırdı. 21 yaşındaki Hatun Umaç, 6 ay önce iş yerini İdris İ.'den kiraladı. Genç kadın, kiraladığı iş yerine annesi ve babası ile kokoreççi açtı. İddiaya göre, iş yeri sahibi İdris İ., geçtiğimiz ay Hatun Umaç'a iş yerinden çıkması gerektiğini söyledi.

İŞ YERİ SAHİBİ VE KİRACI ARASINDA TARTIŞMA

Hatun Umaç, "Burayı kiralarken beni çıkartmayacaksınız kiralayacağım demiştim. O nedenle çıkmıyorum" dedi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Bu ay ise Hatun Umaç, 2 gün kirayı geciktirince İdris İ., yeğeni Fırat T. ile birlikte 16 Şubat Pazar günü dükkanı bastı.

KİRACISINA KURŞUN YAĞDIRDI

Kirayı geciktirme ve dükkandan çıkma mevzusu nedeniyle taraflar arasında yeniden çıkan tartışma sonucu İdris İ., av tüfeğiyle hem dükkana ateş açtı, hem de Hatun, Yeliz ve Bülent Umaç'ı vurup motosiklet kaçtı. Hastaneye kaldırılan Umaç ailesinden anne ve baba, tedavilerinin ardından taburcu edilirken ayağından yaralanan Hatun Umaç'ın ise tedavisi sürüyor.

TAKSİLERİ KUNDAKLANDI

Olaydan iki gün sonra ise kimliği belirsiz bir şüpheli, akşam saatlerinde Hatun Umaç'ın ağabeyi Aras Umaç'ın taksisini restoranın önünde park halindeyken kundaklayıp olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, taksi ise demir yığınına döndü.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN KAN DONDURAN PAYLAŞIM

Tüm bu yaşananların ardından İdris İ., sosyal medya hesabından kendi videosunu yayınlayıp, "Bana herkes 'başının çaresine bak' diyor. Bende gittim başımın çaresine istediğim gibi baktım. Olayın iç yüzü budur. Beni tahrik etmişlerdir. Tahrikten dolayı bu olay oldu" paylaşımı yaptı.

"CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK"

Polis ekiplerinin saldırganları yakalamak için çalışması sürerken ayağından vurulan Hatun Umaç, yaşadıklarını anlattı "İdris İ., kirayı iki gün geciktirdiğim için beni dükkandan çıkarmaya çalıştı. Karakola giderek kendisi hakkında şikayette bulundum. Canıma bir zarar gelirse bu kişinin sorumlu olacağını söyledim. Üzerine iki gün sonra adam elinde silahla gelerek hem dükkanıma sıktı hem geldi ayağıma sıktı. Olayda annem ve babam da yaralandı. Ayağımdan vuruldum, ikinci ameliyatımı olacağım" dedi. Can güvenliği olmadığını ve korku yaşadığını söyleyen Umaç, "Ağabeyimin taksisini de ateşe verdiler. Abimi tuzağa düşürüyorlar, taksi içindeki eşyalarını alıp arabayı yakıyorlar. Ailemizin can güvenliği yok. Hastanedeyim ama korkudan uyuyamıyorum. Her yerde de fuhuş yaptığımı söylemiş. Benim namusuma da laf atmasın. Bu sefer bu durum gerçekten namus davasına döner. Şikayetçiyim ve davamdan asla vazgeçmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

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#silahlı saldırı
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