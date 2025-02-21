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 | Bengül Büyükhan

Kadın kıyafeti ilanlarıyla milyonluk vurgun yaptılar! Çetenin akılalmaz yöntemi ortaya çıktı

Samsun'da sosyal medya üzerinden verdikleri sahte ilanlarla dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi. Şüphelilerin kadın kıyafeti satışı yaparak sipariş veren müşterilerle iletişime geçip "Ürün kodunu yanlış girdiniz, paranız havuza düştü" diyerek 18 kişiyi toplam 300 bin TL dolandırdıkları ortaya çıktı. Öte yandan şüphelilerin banka hesaplarında 2024 yılı boyunca toplamda 20 milyon TL'lik işlem gerçekleştiği tespit edildi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.02.2025
saat ikonu 11:12
|
GÜNCELLEME:
21.02.2025
saat ikonu 11:15

Dolandırıcılar bu kez sosyal medya hesaplarından alışveriş yapan vatandaşları gözlerine kestirdi. Şüpheliler, sosyal medya platformu Instagram üzerinden sahte ilanlar vererek kadın kıyafeti satış ilanları verdi.

300 BİN LİRA DOLANDIRDILAR

Daha sonra ürün siparişi veren müşterilerle iletişime geçip, "Ürün kodunu yanlış girdiniz, paranız havuza düştü. İade veya sipariş düzeltme yapılması gerekiyor" gibi söylemlerle internet bankacılığına yönlendirdiler. Bu yöntemle 18 vatandaşı toplam 300 bin TL dolandıran şebeke, Samsun polisinin çalışmasıyla tek tek tespit edildi.

SAMSUN MERKEZLİ 12 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ

Samsun merkezli İstanbul, Kocaeli, Denizli, İzmir, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay, Afyon, Bitlis, Van ve Mersin illerinde Salı sabahı 26 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 1 milyon TL değerinde senet, 12 adet banka kartı, 19 cep telefonu, 21 SIM kart, 2 laptop bilgisayar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

BANKA HESAPLARINDA 20 MİLYON LİRALIK İŞLEM TESPİT EDİLDİ

Ancak asıl dikkat çeken detay ise şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemelerde ortaya çıktı. 2024 yılı boyunca toplamda 20 milyon TL'lik işlem gerçekleştiği tespit edildi. Polisteki işlemleri tamamlanan 13 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, S.Z., M.A., Ö.T. ve Ş.E. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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Sıkça Sorulan Sorular

DOLANDIRICILIĞIN CEZASI NEDİR?
Dolandırıcılık suçu bakımından öngörülen ceza, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ve beş bin güne kadar adli para cezasıdır. Nitelikli dolandırıcılıkta ise üç yıldan on yıla kadar hapis cezası ve beşbin güne kadar adli para cezası öngörülmüştür.
ETİKETLER
#Telefon Dolandırıcılığı
#Yaşam
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