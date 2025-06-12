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 | Bengül Arıca

Antalya'da akılalmaz olay! Tavukları beslerken hayatını kaybetti! Ölüm sebebi şoke etti!

Antalya'da, evinin bahçesinde bulunan kümesteki tavukları besleyen 26 yaşındaki genç boynuna yorgun mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Suriye uyruklu Abdurrahman Omar'ın ölümü sonrası polisin yaptığı çalışmalarda ortaya çıkan detaylar şoke etti. Akılalmaz olayın 3 gencin eğlence amaçlı evlerinin bahçesindeki çitin üzerine hedef olarak plastik bir saksı yerleştirip ateş ettikleri sırada yaşandığı ortaya çıktı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.06.2025
saat ikonu 08:10
|
GÜNCELLEME:
12.06.2025
saat ikonu 08:22

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşanan olay dehşete düşürdü. 26 yaşındaki Suriye uyruklu Abdurrahman Omar, akşam saatlerinde kümesteki tavukları beslemek üzere dışarı çıktı. Bahçenin arka kısmında bulunan kümese giden ve tavukların yemini veren genç bir süre sonra acı içerisinde boynunu tutarak yukarı çıktı. Kan kaybettiği görülen ve bir anda yere yığılan Omar'ı ailesi ve yakınları zaman kaybetmeden özel araçla Kepez Devlet Hastanesine götürdü.

Antalya'da akılalmaz olay! Tavukları beslerken hayatını kaybetti! Ölüm sebebi şoke etti!

BOYNUNDA KURŞUN İZİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan kontrollerde boynunda kurşun izi bulunan gencin vücudunda mermi çıkışı tespit edilemezken doktorların tüm müdahalelerine rağmen Abdurrahman Omar, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın bildirilmesi üzerine polis ekipleri olayın yaşandığı ikamet bahçesinde ve hastanede inceleme yaptı. Çevredeki vatandaşların ve ailenin ifadelerine başvuran Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri silah sesi duyulmadığı yönünde verilen bilgiler doğrultusunda Omar'ın farklı bir noktadan ateşlenen silahtan çıkan yorgun merminin isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiğini değerlendirdi.

Antalya'da akılalmaz olay! Tavukları beslerken hayatını kaybetti! Ölüm sebebi şoke etti!

SİLAH 750 METRE MESAFEDEN ATEŞLENMİŞ

Soruşturmayı bu yönde sürdüren Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerinde Omar'ın vücuduna isabet eden merminin geliş yönünü ve tahmini mesafesini uzmanlardan alınan bilgiler ve teknikler ile tespit etti. Elde edilen sonuçlar neticesinde merminin geliş yönü ve uzaklığını değerlendiren ekipler 26 yaşındaki gencin ölümüne neden silahın olay yerine yaklaşık 750 metre mesafedeki 6966 Sokak üzerinde bulunan bir evden ateşlendiğini belirledi. Belirlenen bölgede çalışmalarını sürdüren ekipler olayın üzerinden 24 saat geçmeden silahın ateşlendiği noktayı ve şüphelileri tespit ederek gözaltına aldı. Olayda kullanıldığı düşünülen silaha ise balistik inceleme yapılmak üzere el konuldu.

Antalya'da akılalmaz olay! Tavukları beslerken hayatını kaybetti! Ölüm sebebi şoke etti!

EĞLENCE AMACIYLA ATEŞ ETMİŞLER

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda silahı ateşlediği değerlendirilen Hüseyin A. (43), Mehmet A.Y., (24) ve Yusuf Y. (38) gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Abdurrahman Omar'ın hayatını kaybettiği olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişinin olayın yaşandığı akşam evlerinin bahçesinde bulunan çitin üzerine hedef olarak plastik bir saksı yerleştirdikleri ve bu saksıya eğlence amacıyla ateş ettikleri öğrenildi. Şüphelilerin beyanı üzerine bahçede arama yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri boş kovan ve hedef olarak kullanılan plastik saksıyı tespit etti. Adrese çağrılan Olay Yeri İnceleme ekibi boş kovan ve saksı üzerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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