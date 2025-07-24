Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 5'i turist 7 kişi yaralı

Antalya’nın Serik ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Belek Mahallesi Turizm Caddesi üzerinde meydana gelen kazaya göre, Cebrail Ö. idaresindeki 07 CEA 878 plakalı ticari taksi ile Yakup Ş. yönetimindeki 07 EUH 43 plakalı otomobil çarpıştı.

7 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonucu otomobil sürücüsü ve taksi sürücüsünün yanı sıra takside yolcu olarak bulunan 5 yabancı turist yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.