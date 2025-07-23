Siverek'te feci kaza! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada; Adnan Ç, idaresindeki otomobil ile Nail A. yönetimindeki araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Nail A. (31), Sabiha Ç. (21), Ali Said Ç. (4), Semra Ç. (27) ve Abdulkadir Kılıç (62) yaralandı.

YARALILARDAN BİRİ KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Abdulkadir Kılıç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.