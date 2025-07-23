'Dur' ihtarına uymadı, bakın nasıl yakalandı! O anlar kamerada

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesi'nde yaşanan olayda, bölgede görev yapan Motorize Yunus Timleri, şüphe üzerine durdurmak istedikleri bir motosiklet sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü, ihtara uymayarak kaçtı. Kaçış sırasında bir iş yeri önündeki kaldırıma çarparak motosikleti devrilen sürücü, bu kez yaya olarak kaçmaya çalıştı. Yunus polislerinin kovalamacası sonucu kısa sürede yakalanan şahıs, olay yerine geri getirildi. Trafik ekiplerinin de müdahalesiyle, sürücüye çeşitli ihlallerden idari para cezası uygulandı. Motosiklete el konulurken, şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.