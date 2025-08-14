Menü Kapat
Yaşam
 Bengül Arıca

Antalya'da kan donduran olay! Ev arkadaşı öldürdü, emlakçıyı arayıp her şeyi itiraf etti

Antalya'da birlikte yaşayan iki arkadaş arasında başlayan tartışma cinayetle bitti. Evde arkadaşını öldüren ve kaçarken emlakçıyı arayarak "tuttuğum evde cinayet işledim" diyen 21 yaşındaki katil zanlısı olaydan saatler sonra Gümüşhane'de yakalandı. İşte detaylar...

14.08.2025
14.08.2025
08:00

Korkunç olay Antalya'nın ilçesinde meydana geldi. Yaklaşık 3 ay önce emlakçıdan ev kiralayan iki arkadaş birlikte yaşamaya başladı. Evde öğle saatlerinde iki arkadaş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı ve M.U. isimli kişi birlikte yaşadığı ismi henüz öğrenilemeyen erkek arkadaşını başından tabancayla vurarak öldürdü.

Antalya'da kan donduran olay! Ev arkadaşı öldürdü, emlakçıyı arayıp her şeyi itiraf etti

"TUTTUĞUM EVDE CİNAYET İŞLEDİM"

M.U., korkunç sonrası kiraladıkları evin emlakçısını arayarak, "Tuttuğum evde cinayet işledim" dedi. durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatırken, şahsın cansız bedeni Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.

Antalya'da kan donduran olay! Ev arkadaşı öldürdü, emlakçıyı arayıp her şeyi itiraf etti

KALACAK YER SORDUĞU BEKÇİLER TARAFINDAN YAKALANDI

Olay yerinden kaçan M.U., gece saatlerinde Gümüşhane’de yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane’ye kaçan ve kendilerine kalacak yer soran şahsın hareketlerinden şüphelenen çarşı ve mahalle bekçileri, kimlik kontrolü sırasında M.U.’nun cinayet şüphelisi olduğunu tespit ederek polis ekipleriyle yaptıkları operasyonda şahsı bir erkek yurdunda yakaladı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

