Konya'da kahreden olay! Eşinin cesediyle bir hafta aynı odada kaldı: Detaylar yürek burktu

Akabe Mahallesi Serkan Sokak'taki bir sitede kötü kokular alan komşular durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler itfaiyenin yardımıyla kapıyı açarak içeri girdi. Eve giren ekipler kahreden manzara ile karşılaştı. 81 yaşındaki yatalak hasta Aynur Özkağnıcı’yı baygın halde, koltukta ise 81 yaşındaki Hasan Tahsin Özkağnıcı'nın cesedini buldular.

YARDIM İSTEMEK İÇİN SÜRÜNMÜŞ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri durumu ağır olan Aynur Özkağnıcı’yı ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne götürdü. Polis ekipleri, Aynur Özkağnıcı’nın yaklaşık 1 hafta önce hayatını kaybeden eşi Hasan Tahsin’in cesediyle aynı odada kaldığı, yardım istemek için kapının girişine kadar süründüğü, gücünü kaybedince de baygınlık geçirdiğini değerlendiriyor.