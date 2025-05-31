Antalya'da kanlı randevu! Silahlı, bıçaklı, sopalı kavga çıktı: Yaralılar var

Antalya'da kız kardeşlerinin telefonunu karıştırıp Serkan E. adlı bir gençle beraber olduğunu öğrenen abileri, kardeşlerinin sevgilisini konuşmak için çağırdı. İki grup arasında çıkan tartışma bir anda silah, bıçak ve sopalı kavgaya dönüştü. 4 kişinin yaralandığı kavga kameralara da yansıdı.

Antalya’nın Kepez ilçesinde öğle saatlerinde dehşet dolu anlar yaşandı. İki grup arasındaki silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada kan aktı. Olayda yaralıların olduğu bildirildi.

KIZ KARDEŞLERİNİN TELEFONU KARIŞTIRINCA ÖĞRENDİLER!

Olay, Aydoğmuş Mahallesi’nde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kız kardeşleri A. Y.’nin (20) telefonunu karıştıran abileri, kardeşlerinin gönül ilişkisi yaşadığını öğrendikleri Serkan E.’yi konuşmak için çağırdı. Burada Serkan E. ve yanındakiler ile E. Y., A. Y. ve O. Y. kardeşler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

4 KİŞİ YARALANDI

Silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada Maşallah E. (30), Serkan E.(22), Yadin E. (47) ve Mehmet F. U. (38) yaralandı.

SALDIRGAN KARDEŞLER GÖZALTINDA

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren şüpheli kardeşler gözaltına alınırken, A. Y. de ifade için polis merkezine götürüldü.

KAVGA ANI KAMERADA

Öte yandan çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şahısların iki kişiyi yere düşürerek darp ettikleri görüldü.