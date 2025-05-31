İzmir meydan muharebesi! Çocukların kavgasına aileler de karıştı

İzmir'in Çiğli'de komşu oldukları öğrenilen iki grup arasındaki tartışma, silahlı kavgaya döndü. Aynı aileden A.H.Ü., Ü.Ü. ve A.Ü.'nün tabancayla vurularak, C.A.Ü.'nün ise darp sonucu yaralandığı belirlendi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kavganın çocuklar arasında başlayıp, ebeveynlerinin de karışmasıyla büyüdüğü belirlendi. Olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, kavga bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.