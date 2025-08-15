Nişan töreni kana bulandı! Eski sevgili dehşeti

Antalya'nın Yeşildere Mahallesi'nde dün akşam saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda sokak üzerinde yapılan nişan töreninde, davetlilerden Ali B. ile Süleyman S. arasında eşine baktığı gerekçesiyle tartışma çıktı. İddiaya göre, Süleyman S.’nin eşi ile 16 yaşındaki Ali B.’nin daha önce nişanlı olduğu öğrenildi. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, olaya aile bireyleri ve yakınları da dahil oldu. Bu sırada eline ekmek bıçağı alarak kavgaya müdahale etmek isteyen B.’nin akrabası Mustafa D.’nin elindeki bıçağı alan Süleyman S., iki akrabasına saldırdı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Karın bölgesinden bıçaklanan Ali B. ve kolundan yaralanan Mustafa D., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan Ali B. ameliyata alındı ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAÇAN ŞÜPHELİLER YAKALANARAK ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayın ardından kaçan şüpheliler Süleyman S. ile kavgaya karıştıkları belirlenen M.P., B.C.G. ve M.P., Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gece saatlerinde yakalandı. Ali B., Manavgat’ta toprağa verildi. Gözaltındaki şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.