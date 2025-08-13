Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Nişanlısını başkasıyla görünce deliye döndü! Aracın kaputuna yatıp kalkmadı: 'Kızı öldürecek'

İstanbul Ataşehir'de nişanlısını başka bir erkekle aynı araçta gören şahıs sinirden çılgına döndü. Genç adam, nişanlısının bulunduğu aracın kaputuna yatarak aracı yumruklamaya başladı. Yaşanan panik anları cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.08.2025
saat ikonu 15:15
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
saat ikonu 15:21

Ataşehir Dudullu Caddesi'nde gece saatlerinde yaşanan olay dehşete düşürdü. Nişanlısını gizlice eden genç adam, kadının erkek şahısla buluştuğunu gördü. Durum karşısında öfkelenen şahıs ve iki kişi arasında çıktı. Tartışmanın ardından şahıs, aracın önünü keserek kaputa yattı.

Nişanlısını başkasıyla görünce deliye döndü! Aracın kaputuna yatıp kalkmadı: 'Kızı öldürecek'

"KIZI ÖLDÜRECEK"

Yaklaşık 1 kilometre boyunca aracın kaputunda giden şahıs, "arabadan in" diye bağırarak aracı yumruklamaya devam etti. Sürücü olay yerinden ileri geri manevralar yaparak uzaklaşmaya çalışsa da şahıs kaputtan inmedi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen bekçiler, şahsı uzun süre sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada bir vatandaşın, "kızı öldürecek" diyerek yaşaması ve kadın şahsın nişanlısına "ne olur yapma" deyip ağlayarak sarılması dikkat çekti.

