Nişanlısını başkasıyla görünce deliye döndü! Aracın kaputuna yatıp kalkmadı: 'Kızı öldürecek'

Ataşehir Dudullu Caddesi'nde gece saatlerinde yaşanan olay dehşete düşürdü. Nişanlısını gizlice takip eden genç adam, kadının erkek şahısla buluştuğunu gördü. Durum karşısında öfkelenen şahıs ve iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından şahıs, aracın önünü keserek kaputa yattı.

"KIZI ÖLDÜRECEK"

Yaklaşık 1 kilometre boyunca aracın kaputunda giden şahıs, "arabadan in" diye bağırarak aracı yumruklamaya devam etti. Sürücü olay yerinden ileri geri manevralar yaparak uzaklaşmaya çalışsa da şahıs kaputtan inmedi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen bekçiler, şahsı uzun süre sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada bir vatandaşın, "kızı öldürecek" diyerek panik yaşaması ve kadın şahsın nişanlısına "ne olur yapma" deyip ağlayarak sarılması dikkat çekti.