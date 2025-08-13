Erzurum'da feci kaza! Otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Nasuh Akura (26) idaresindeki otomobil, Erzurum-Tortum kara yolu Karagöbek Mahallesi girişinde refüje çarptıktan sonra takla attı. Otomobil, yol kenarındaki su kanalına devrildi. Kazada araçtan fırlayarak yola savrulan sürücü ile beraberindeki Gülseda Onay (18) ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Gülseda Onay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü Nasuh Akura'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.