Elazığ'da zincirleme trafik kazası: 2'si çocuk 4 kişi yaralı

Elazığ'da Sürsürü İmam Efendi Bulvarı'nda feci bir kaza meydana geldi. 3 otomobil ile bir minibüsün karıştığı kazada çok sayıda kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimliği belirlenemeyen 23 ES 145 plakalı minibüs, 33 ALB 270 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs park halinde bulunan 23 AEG 802 ve 06 FA 1277 plakalı otomobiller çarparak refüje çıktı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2'Sİ ÇOCUK 4 KİŞİ YARALI

Kazada 2’si çocuk olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla şehirdeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazaya ilişkin inceleme başlattı.