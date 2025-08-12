Giresun ve Bursa'da kaza: Ölü ve yaralılar var!

Giresun'un Espiye ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, saat 18.45 sıralarında ilçeye bağlı Adabük Mahallesi Karadeniz Sahil Yolunda otomobilin sürücüsü Ahmet Güner (47), henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Refüje çarpan ve yan yatan araç bir anda alev aldı. Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Ahmet Güner, hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

OTOMOBİL TAKLA ATTI: 1'İ ÇOCUK 5 YARALI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyon ile çarpışan otomobilin takla attığı kazada, 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 17.30 sıralarında İnegöl ile Kütahya'nın Domaniç ilçesini birbirine bağlayan kara yolu üzeri İnegöl'ün kırsal Tahtaköprü Mahallesi girişinde meydana geldi.

İnegöl'den Domaniç istikametine seyir halinde olan Cemil A. (47) yönetimindeki su yüklü kamyon, Tahtaköprü Mahallesi'nden yola çıkan Gülsün U. (29) idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil takla atarak ters durdu. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü ile araçtaki yolcular Yasemin E. (29), 3 yaşındaki Semih Tuna E., Reyhan U. (20) ve Halime Ö. (56) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Ağlayan yaralı çocuğu, sağlık ekiplerince eldivenden yapılan balonla oyaladılar.

Vatandaşlar, mahalle girişindeki çalılık alandan dolayı sürücülerin yola çıkmakta zorlandıklarını, kazanın da bu şekilde olduğunu iddia ederek gerekli çalışmaların yapılmasını istediler.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.