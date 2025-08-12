İstanbul'da yangın alarmı! Yasağı hiçe sayarak alevlere neden oldu

Maltepe'de saat 18.30 sıralarında Başıbüyük Mahallesi Gürler Caddesi üzerinde otluk alan yandı. Yasağı umursamadan havai fişek ateşleyen kişi yüzünden alevler yükseldi.

POLİS EKİPLERİ YAKALADI

Olay yerinden uzaklaşan şahıs kısa sürede polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yangında yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

HAVAİ FİŞEKLE YANGIN ÇIKARDI



Mahalle sakinlerinden Ömer Aksu, "Yaklaşık bir saat önce havai fişekle buraya birisi geldi. Kendisine yakmamasını söyledik. Kendisi bizi dinlemedi yaktı. Daha sonra uzaklaştı. Sanırım yanındaki kadın için yakmış. Daha önce de burayı yaktı. Evler var. Kendisi polis ekiplerince yakalanmış" dedi.