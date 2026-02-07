Antalya'da sağanağın ardından deniz keyfi

Antalya'da bugün güneş yüzünü gösterince halk sahile akın etti. Dün süren sağanak sebebiyle bazı ilçelerde sel yaşanırken bugün ise güneşli ve ılık hava hakim oldu.

KONYAALTI SAHİLİ'NE AKIN OLDU



Hafta sonu tatilini ve güneşli havayı fırsat bilen Antalyalılar, kentin en yoğun noktalarından biri olan Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Kimi vatandaşlar sahilde güneşlenip denizi izlerken, bazıları sahil bandında uzun yürüyüşler yaptı. Deniz suyu sıcaklığının 17 dereceye ulaşmasıyla birlikte dalgalarla oynayan ve denize girenler dikkat çekerken, sahil boyunca olta atan balıkçılar da görüntülendi.



Özellikle Varyant mevkiinde deniz manzarasını izleyen vatandaşlar güzel havanın keyfini çıkarırken, yağışlı havanın ardından güneşi değerlendirmek için sahile gelen Azad Yüksel, "Önce büyük bir sel vardı, şimdi hava güzel, gayet sıcak" ifadelerini kullandı.