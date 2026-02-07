Menü Kapat
Editor
Editor
 Banu İriç

Antalya'da sağanağın ardından deniz keyfi

Antalya'da şiddetli yağışlar yerini bugün güneşli havaya bıraktı. Hava sıcaklığının da yükselmesiyle vatandaşlar denize de girdi.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
07.02.2026
saat ikonu 19:03
|
GÜNCELLEME:
07.02.2026
saat ikonu 19:05

'da bugün güneş yüzünü gösterince halk sahile akın etti. Dün süren sağanak sebebiyle bazı ilçelerde sel yaşanırken bugün ise güneşli ve ılık hava hakim oldu.

Antalya'da sağanağın ardından deniz keyfi

KONYAALTI SAHİLİ'NE AKIN OLDU

Hafta sonu tatilini ve güneşli havayı fırsat bilen Antalyalılar, kentin en yoğun noktalarından biri olan 'ne akın etti. Kimi vatandaşlar sahilde güneşlenip denizi izlerken, bazıları sahil bandında uzun yürüyüşler yaptı. suyu sıcaklığının 17 dereceye ulaşmasıyla birlikte dalgalarla oynayan ve denize girenler dikkat çekerken, sahil boyunca olta atan da görüntülendi.

Antalya'da sağanağın ardından deniz keyfi


Özellikle Varyant mevkiinde deniz manzarasını izleyen vatandaşlar güzel havanın keyfini çıkarırken, yağışlı havanın ardından güneşi değerlendirmek için sahile gelen Azad Yüksel, "Önce büyük bir sel vardı, şimdi hava güzel, gayet sıcak" ifadelerini kullandı.

Antalya'da sağanağın ardından deniz keyfi
