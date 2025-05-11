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 | Baran Aksoy

Antalya'da skandal görüntü! Müşterileri rahat etsin diye falezleri deldiler: İnceleme başlatıldı

Antalya'da 5 yıldızlı iki otel, konaklayan müşterilerinin keyfi bozulmasın denize daha rahat ulaşsınlar diye kentin en önemli doğal değerlerinden falezlere delik açıp tünel yaptı. Skandal olayın ortama çıkmasının ardından inceleme başlatıldı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.05.2025
saat ikonu 17:24
|
GÜNCELLEME:
11.05.2025
saat ikonu 17:27

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan 5 yıldızlı iki otelin, müşterilerinin denize daha kolay ulaşmasını sağlamak amacıyla sit alanı içindeki falezlere gizlice tünel açtığı tespit edildi. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Nihat Dipova’nın bu otellerin falezlere tünel yaparak sahile geçiş sağladığını açıklamasının ardından Muratpaşa Belediyesi harekete geçti.

BELEDİYE İKİ KEZ MÜHÜRLEMİŞ

Söz konusu tünellerin 2014 ve 2024 yıllarında Muratpaşa Belediyesi tarafından iki kez mühürlendiği, belediyenin bölgede yeniden kapsamlı bir inceleme yapacağı bildirildi.

Antalya'da skandal görüntü! Müşterileri rahat etsin diye falezleri deldiler: İnceleme başlatıldı

"ÇOK MASUM DEĞİLDİR"

Tünellerin yıllardır birçok kesim tarafından bilindiğini ancak otellerde konaklayan misafirler tarafından görüntülerin internette paylaşılmasının ardından ortaya çıktığını söyleyen Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Nihat Dipova, "Antalyalılar ve turistler falezlerden denize girmek istiyor. Bunun sağlanması içinde merdiven, asansör veya tünel yapmak lazım. Sadece tüneller değil, asansörlerde hem görsel kirlilik açısından hem de doğaya verdiği zarar açısından çok masum değildir. Bu tünel konusu Antalya'da birçok kişi biliyor ama asıl görüntülerin ortaya çıkması otel misafirlerinin müşterilerinin görüntüler çekip bunu internette paylaşmaları sonucu ortaya çıktı. Tüm ayrıntıları ve detayları ile Antalyalılar bunu görmüş oldu" dedi.

Antalya'da skandal görüntü! Müşterileri rahat etsin diye falezleri deldiler: İnceleme başlatıldı

"ANTALYA'NIN SİMGE DEĞERİNE ZARAR VERİLİYOR"

Falezlerin Antalya'nın simgelerinden birisi olduğunu ve konunun tüm kesimler tarafından tartışılması gerektiğinin altını çizen Dipova, "Bunun tartışmaya açılması gerekir. Antalyalılar, sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşları bu konuyu önyargısız olarak masaya yatırmalı. Getirisi, götürüsü, zararları nedir. Antalya Falezleri bilindiği üzere Antalya'nın en önemli simge değeri ve bu simge değeri kaybetme riskine katlanamayız. İnsanlar elbette falezlerden denize girmek istiyorlar, ancak u özgürlüğümüzü bu talebimizi yerine getirmek için eğer Antalya'nın simge değerine zarar veriyorsak, bu geri dönüşü olmayan zararlara yol açıyorsa hem görsel hem de doğal yapısının bozulması olarak bunu ciddi bir şekilde tartışmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Antalya'da skandal görüntü! Müşterileri rahat etsin diye falezleri deldiler: İnceleme başlatıldı

"FALEZLERİN GÜZELLİĞİ DOĞAL PROSESLERİNDE GİZLİDİR"

Falezlerin yapılaşma nedeniyle de ciddi risk altında olduğuna değinen Prof. Dr. Nihat Dipova, "Her inşaat doğal yapıda bir değişime sebep olur. Bir yere bir asansör veya tünel yapmak istiyorsanız, o yapınızı ilk önce güvenliğe almak lazım. Bunun içinde beton dökülüp çelik yapı yapılması gerekir. Bunlarda bir miktar zarar vererek doğal yapıyı bozar. Daha önemlisi görsel olarak biz falezlerin önünü, doğal yapıyı örtmüş oluruz. Falezlerin güzelliği doğal proseslerinde gizlidir. Birçok kırıklar, kaya kopmaları, mağaralar vardır. Bunların hepsi aslında Antalya falezlerinde bu doğal güzelliğini kazandıran doğal proseslerdir. Bunları göçme tehlikesi olarak da görmemek lazım. Göçme tehlikesi aslında biz falezlere fazla yaklaştığımız için bize etkileri anlamına geliyor" şeklinde konuştu.

Antalya'da skandal görüntü! Müşterileri rahat etsin diye falezleri deldiler: İnceleme başlatıldı

"GÖÇME RİSKİ VAR"

Falezlerin özellikle kış aylarında sert dalgalara ve fırtınalara maruz kaldığını söyleyen Dipova, "Yaptığımız mühendislik yapılarının dalga ve fırtınaya açık bir kıyıda kendinin de göçme riski var. Bir fırtına döneminde Antalya'da dalgaların falezleri aştığını biliyoruz. Hatta bu kıyıdaki yapıların bir kısmında hasarlarda gerçekleşti. Bu insan sağlığına doğrudan zarar verebilecek konular. Yani birbirini etkileyen, tetikleyen bir sorunlar zinciri haline geliyor. Masa başında bunların tartışılması gerekiyor. Antalya Falezleri eskiden sit alanı diye bilinen şu anda kesin korunacak hassas alan olarak koruma altına alınmış bir alan olarak biliniyor. Ancak bunun istisnaları da var. Bazı bölgeler hiç alınmamış. Bazı bölgeler sonradan kapsam dışına çıkarılmış. Bütün falezlerin bir jeolojik miras olarak kesinlikle korunması gerekiyor. Üzerinde yaşayan bir habitat da var. Bu bölgenin en büyük mağara sürüsü biraz ilerimizde bir mağarada yaşıyor. Üzerindeki kuşlar, bitkiler bunları da hesaba kattığımızda orada çok önemli bir habitat var" dedi.

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