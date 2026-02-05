Antalya'daki kazıda korkunç manzara! Çalışmalar durduruldu, polise haber verildi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Olayın meydana geldiği adres, Kızılsaray Mahallesi'nde bulunan Muratpaşa Camii önü oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) ekipleri, bölgedeki altyapı çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği kazı sırasında şok edici bir manzarayla karşı karşıya kaldı.

TOPRAK ALTINDAN KEMİKLER ÇIKTI

Ekipler, kazı sırasında toprak altında kemiklere rastladı. Durumun fark edilmesi üzerine çalışmalar durdurularak, emniyet güçlerine haber verildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne bağlı uzman ekipler de bölgeye sevk edildi. İnsana ait olduğu değerlendirilen kemikler incelenmek üzere Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kazı alanında görevli personel Ayhan Kaçar, "Kazı çalışması yapıyorduk. Kemikler görülünce emniyete haber verdik" dedi.

Kepçe operatörü Adem Öztürk ise, "Kazı yaparken kemikler çıkınca çalışmayı bıraktık. Yetkililere haber verdik, olduğu gibi bırakmamız söylendi" diye konuştu.

Görgü tanıklarından Veysi Babacan, kemiklerin yoldan geçen bir vatandaşın dikkati sayesinde fark edildiğini belirterek, "Yoldan geçen bir arkadaş kemikleri görüp fotoğrafladı. Ardından kepçeci arkadaş çalışmayı durdurdu ve polis ekipleri geldi" ifadelerini kullandı.