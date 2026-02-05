Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Eskişehir'de akran dehşeti! Pusu kurup okul önünde linç ettiler: 2 ay sıvıyla beslenecek

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bulunan bir lisede akran dehşeti yaşandı. K.N. Altınkama ile derste tartışan sınıf arkadaşı Y.Z. plan kurarak genci pusuya düşürdü. Altınkama'yı konuşmak için okulun önüne çağıran Y.Z. ve beraberindekiler ellerine geçirdikleri muşta ile dehşet saçtı. Omuriliği ile çenesinde kırık tespit edilen 11. sınıf öğrencisi iki ay sıvıyla beslenecek. İşte detaylar...

Eskişehir'de akran dehşeti! Pusu kurup okul önünde linç ettiler: 2 ay sıvıyla beslenecek
AA
AA
|
GİRİŞ:
05.02.2026
15:24
|
GÜNCELLEME:
05.02.2026
15:28

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Bölümü 11. sınıfta eğitim gören K.N. Altınkama ile sınıf arkadaşı Y.Z. arasında beden dersinde tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Y.Z., Altınkama'yı konuşmak için okulun önüne çağırdı. Fakat Altınkama'yı konuşmak için çağıran sınıf arkadaşı konuşmaya tek gelmemişti. Genci bekleyen Y.Z. ile A.L, O.G. ve E.İ.A. adeta dehşet saçtı. Dakikalarca edilen Altınkama'yı bölgedeki polis ekiplerinin kavgaya müdahale etmesiyle kurtarıldı. Omuriliği ile çenesi kırılan genç acil ameliyata alındı. Çenesinde bulunan iki kırık için platin takılan ve iki ay sıvı gıdayla beslenecek Altınkama'nın hastanedeki tedavisine devam ediliyor.

Eskişehir'de akran dehşeti! Pusu kurup okul önünde linç ettiler: 2 ay sıvıyla beslenecek

SALDIRGAN ÇOCUKLAR SERBEST BIRAKILDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, 18 yaşından küçük Y.Z, A.L, O.G. ve E.İ.A'yı yakaladı. Gözaltına alınan 4 öğrenci, çıkarıldıkları hakimlikçe şartıyla serbest bırakıldı.

"ÇOCUKLAR DAHA ÖNCE DE VUKUATLIYMIŞ"

İki çocuk babası Cahit Altınkama, kavgaya polislerin zamanında müdahalesiyle oğlunun ölümden döndüğünü söyledi.
Oğlunun öldüresiye darbedildiğini belirten Altınkama, "Çok üzgünüm. Bu çocuklar daha önce de vukuatlıymış. Oğlum şu anda burada kaç gün kalacak, onu da bilmiyorum." diye konuştu.

Eskişehir'de akran dehşeti! Pusu kurup okul önünde linç ettiler: 2 ay sıvıyla beslenecek

"ÇOCUĞUM ÖLÜMDEN DÖNDÜ"

Altınkama, şöyle devam etti:

"Bu hınç, kin, öldüresiye dövmek nedir? Bir suçu da yok. Beden dersinde birbirlerine top atmışlar. Aynı okulun öğrencilerinden, aynı mahallede oturuyorlarmış. Onlar (diğer 3 öğrenci) bir üst sınıfmış. O (Y.Z.) ve 3'ü çocuğumu darbetmişler. 'Ölümden döndük' diyebilirim."

"BU KADAR KİNİ, HINCI BENİM AKLIM ALMIYOR"

Kavga esnasında okul önünden geçen devriye polislerinin olaya müdahale ettiğini anlatan Altınkama, şunları kaydetti:
"Eğer müdahale etmeseler daha da vurmaya devam edeceklermiş. Polisler zor almışlar. Bu kadar kini, hıncı benim aklım almıyor. Biz de genç olduk, biz de okuduk. Biz hiç böyle bir dönem görmedik. Ben buna bir önlem alınmasını istiyorum, nasıl olur bilmiyorum. Devlet büyüklerimizden rica ediyorum. Başkalarının çocuklarının canı da yanmasın."

2 AY SIVIYLA BESLENECEK

Oğlunun omuriliğindeki kırığın ameliyat edildiğini, çenesinde de kırıklar bulunduğunu dile getiren Altınkama, şunları kaydetti:
"Şu anda 2 ay sıvıyla beslenecek. Böyle bir olayla karşılaştığımız için çok üzgünüm. Oğlumun ameliyattan önce bilinci açıktı, konuştum. Bana, 'Baba beni çektiler. Gel seninle bir konuşalım dediler' dedi. Tek kişi çağırıyor. Orada 3 kişi daha bekliyormuş. 'Vallahi ben fark etmedim onları. Arkamdan ellerine taktıkları muştayla enseme, omuriliğime vurdu. Ben ondan sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda ambulanstayım.' dedi."
Cahit Altınkama, oğlunu darbedenlerden şikayetçi olduklarını belirterek, "Bu olayın peşini bırakmayacağım. Adli süreç devam edecek." ifadelerini kullandı.

