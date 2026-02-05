Çeşme sağanağa teslim oldu! Cadde ve sokaklar sular altında kaldı

İzmir'in Çeşme ilçesinde öğle saatlerinde şiddetli sağanak yağış etkili oldu. Yoğun yağış bölgede hayatı olumsuz etkiledi.

Yağışın şiddetini artırmasının ardından ilçedeki birçok cadde ve sokak yağmur suyuyla adeta doldu taştı. Yağışla beraber altyapı sisteminde yaşanan yoğunluk nedeniyle rögarlarda taşmalar meydana geldi. Yağmur sularının tahliye edilememesi sonucu cadde ve sokaklar adeta dere yatağına dönüştü.

Su birikintilerinin oluştuğu yollarda trafik akışında aksamalar yaşanırken, sürücüler, suyla kaplanan yollarda araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.