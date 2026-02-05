Evdeki piknik tüpü bomba gibi patladı! Yaralılar var

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde piknik tüpü patladı.

Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlama sırasında yaralanan 16 yaşındaki H.T., 45 yaşındaki Nimet T., ve 79 yaşındaki Türkiye T., yaralandı.

Yaralılar, ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Patlama nedeniyle evde maddi hasar meydana gelirken, patlamanın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.