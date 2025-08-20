Arabanın hali kazanın dehşetini ortaya koydu! Park halindeki tıra ok gibi saplandı: Ölü ve yaralılar var

İstanbul Büyükçekmece'de bir araç tıra çarparak dorsenin altına girdi. Feci kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

Karaağaç Mahallesi Yiğittürk Caddesi üzerindeki kazada otomobil sürücüsü Emre V. park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazanın nedenine ilişkin henüz bir tespit yapılamadı. Araçta sıkışan İlayda Albayrak öldü.

Otomobilde sıkışan biri yabancı uyruklu 4 kişi ekiplerin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 3’nün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden İlayda Albayrak’ın cansız bedeni ise ekipler tarafından morga götürüldü.