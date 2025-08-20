Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
 Banu İriç

Arabanın hali kazanın dehşetini ortaya koydu! Park halindeki tıra ok gibi saplandı: Ölü ve yaralılar var

Büyükçekmece’de otomobil, park halindeki tıra arkadan çarptı. Çekilen görüntülerde aracın son hali kazanın dehşetini ortaya koydu. Otomobilde sıkışan kişilerden biri hayatını kaybetti.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.08.2025
03:11
|
GÜNCELLEME:
20.08.2025
03:14

'de bir araç tıra çarparak dorsenin altına girdi. Feci kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

Arabanın hali kazanın dehşetini ortaya koydu! Park halindeki tıra ok gibi saplandı: Ölü ve yaralılar var

Karaağaç Mahallesi Yiğittürk Caddesi üzerindeki kazada otomobil sürücüsü Emre V. park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazanın nedenine ilişkin henüz bir tespit yapılamadı. Araçta sıkışan İlayda Albayrak öldü.

Arabanın hali kazanın dehşetini ortaya koydu! Park halindeki tıra ok gibi saplandı: Ölü ve yaralılar var

Otomobilde sıkışan biri yabancı uyruklu 4 kişi ekiplerin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 3’nün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden İlayda Albayrak’ın cansız bedeni ise ekipler tarafından morga götürüldü.

ETİKETLER
#istanbul
#trafik kazası
#yaralı
#ölüm
#büyükçekmece
#Yaşam
