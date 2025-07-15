Araç bariyerlere ok gibi saplandı! 2 kişi feci şekilde can verdi

Feci kaza Osmaniye'de meydana geldi. K.A. idaresindeki hafif ticari araç kontrolden çıkması sonucu bariyerlere çarptı. Bariyerlerin otomobilin motor bölümünden girip bagajı delerek çıktığı korkunç kazada ortalık savaş alanına döndü.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİLER

İhbar üzerine olay yerine ambulans, jandarma, polis ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre araçta bulunan şoför K.A. ve araçta yolcu olarak bulunan A.G. olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi Bahçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.