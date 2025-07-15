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 | Onur Kaya

Ağrı'da feci kaza! Metrelerce savrulan karı koca can verdi

Ağrı'da motosikletle seyir halinde olan karı koca, U dönüşü yapmaya çalışan ticari taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan yaşlı çift, kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Ağrı'da feci kaza! Metrelerce savrulan karı koca can verdi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.07.2025
saat ikonu 04:05
|
GÜNCELLEME:
15.07.2025
saat ikonu 04:05

Motosiklet kazalarına bir yenisi daha eklendi. 'da meydana gelen feci kaza, motosikletteki yaşlı çifti hayattan kopardı.

MOTOSİKLET TAKSİYE ARKADAN ÇARPTI

Kaza saat 13.45 sıralarında Erzurum Caddesi üzerinde meydana geldi. Hasan Taylı (61) yönetimindeki 34 LE 8986 plakalı motosiklet, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binası önünde U dönüşü yapmak için duraklayan Mahir A. idaresindeki ticari taksinin arka tamponuna çarptı.

Ağrı'da feci kaza! Metrelerce savrulan karı koca can verdi

METRELERCE SAVRULDULAR

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Hasan Taylı ile arkasında yolcu olarak bulunan eşi Miyase Taylı (59) metrelerce savrularak ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağrı'da feci kaza! Metrelerce savrulan karı koca can verdi

KARI KOCA KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan karı koca yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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ETİKETLER
#trafik kazası
#ölüm
#motosiklet kazası
#Ağrı
#Kaza Mahallinde Yardım
#Yaşam
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