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 | Bengül Arıca

Aracını ve eşini otoyolda bırakıp ortadan kayboldu! Ormanlık alanda bulunan yaşlı adamdan acı haber

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde gece saatlerinde ilginç bir olay meydana geldi. 70 yaşındaki adam, dinlenme tesisinde aracını ve eşini bırakıp bir anda ortadan kayboldu. Saatler süren arama çalışmaları sonucu ormanlık alanda sağ olarak bulunan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.07.2025
saat ikonu 10:51
|
GÜNCELLEME:
10.07.2025
saat ikonu 11:03

Dün gece saatlerinde 'nun Ankara istikametinde bulunan bir dinlenme tesisi yakınlarında ilginç bir olay yaşandı. Devriye görevi yürüten ekipleri, emniyet şeridinde park etmiş bir aracın yanında bulunan 65 yaşındaki E.G. isimli kadının panik halinde olduğunu fark etti.

DİNLENME TESİSİNE GİTTİ BİR DAHA DÖNMEDİ

E.G., saat 20.00 civarında eşi S.G.'nin (70) kendisini ve aracı emniyet şeridine bırakarak dinlenme tesisine gittiğini, ancak aradan geçen 2 saatin ardından geri dönmediğini belirtti. Bunun üzerine jandarma ekipleri hemen arama çalışması başlattı. Olay yerine 6 Otoyol Jandarma Timi, 1 Jandarma Asayiş Komando Bölüğü, 1 iz takip köpeği, AFAD ekipleri ve 10 tesis çalışanının da katılımıyla toplam 60 kişilik bir arama ekibi sevk edildi.

Aracını ve eşini otoyolda bırakıp ortadan kayboldu! Ormanlık alanda bulunan yaşlı adamdan acı haber

ORMANLIK ALANDA SAĞ BULUNDU

Ekipler, yaşlı adamın bulunabileceği değerlendirilen İstanbul istikameti yönündeki dinlenme tesisine yakın ormanlık alanda aramalarını yoğunlaştırdı. S.G., sabaha karşı saat 05.15'te ekipler tarafından ormanlık alanda sağ olarak bulundu.

YAŞLI ADAMDAN ACI HABER GELDİ

Hemen sağlık ekiplerine haber verildi ve şahıs tedbir amaçlı Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz adam, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla alakalı inceleme başlatıldı.

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