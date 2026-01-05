Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 Yasin Aşan

Aranan 80 kişi kıskıvrak yakalandı

Aydın'da 29 Aralık 2025-4 Ocak 2026 tarihleri arasında il genelinde uygulama ve denetim gerçekleştirildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda toplam 41 bin 607 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 80 kişi yakalandı.

Aranan 80 kişi kıskıvrak yakalandı
05.01.2026
05.01.2026
saat ikonu 12:02

Aydın'da il genelinde 29 Aralık 2025-4 Ocak 2026 tarihleri arasında, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uygulama ve denetimler yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, son bir haftada yapılan çalışmalarda toplam 41 bin 607 şahıs sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 80 kişi yakalanırken bunlardan 44’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca daha önce faili meçhul olan 25 hırsızlık olayı da aydınlatıldı.

Siber suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 44 şahıs hakkında adli işlem yapılırken, 23 sanal devriye faaliyeti gerçekleştirildi.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE DE SÜRÜYOR

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 1 kilo 592 gram uyuşturucu madde, 97 adet uyuşturucu hap, 5 tabanca, 7 kuru sıkı tabanca, 1 pompalı tüfek ve 119 adet fişek ele geçirildi.

158 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Trafik denetimlerinde ise 16 bin 856 araç ve motosiklet sorgulandı, 158 araç trafikten men edildi, 5 bin 222 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliği için denetim ve uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

#Yaşam
