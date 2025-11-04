Arazide bir anda ortaya çıktı! Oldukça nadir görülüyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte kırsal bölgede yürüyüş yapan Rıdvan Bütün, yürüyüş sırasında arazide hareket eden bir yılan fark etti.

Soğukkanlılığını koruyan gezgin, cep telefonu ile hem yılanın videosunu hem de fotoğraflarını çekmeyi başardı.

ZEHİRSİZ BİR TÜR

Uzmanlar, kırmızı yılanın (Dolicophis schmidti) Anadolu’nun doğu kesimlerinde görülen, insanlara zarar vermeyen zehirsiz bir tür olduğunu belirtiyor. Özellikle tarım alanlarında fare ve küçük kemirgenlerle beslenerek ekosisteme önemli katkı sağladığı ifade ediliyor.