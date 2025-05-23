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 | Selahattin Demirel

Arda'nın nasıl öldüğü 9 yıl sonra ortaya çıktı! Korkunç itiraf: Sesinden rahatsız oldum

İstanbul'da 2016'da hayatını kaybeden 9 yaşındaki engelli Arda Karaman'ın ölümüyle ilgili iddialar üzerine gözaltına alınan üvey baba, cinayeti itiraf ederek sesinden rahatsız olduğu için çocuğu öldürdüğünü söyledi. Çocuğun üvey babası ve annesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.05.2025
saat ikonu 23:20
|
GÜNCELLEME:
23.05.2025
saat ikonu 23:20

Isparta'nın Senirkent ilçesi Büyükkabaca Köyü'nde 2013 yılında kaybolan Mehmet Çetin'e ilişkin soruşturma devam ederken bir televizyon programına bağlanan tanığın açıklamaları üzerine farklı bir olay gündeme geldi.

ÇİFT GÖZALTINA ALINDI

Yayında, Mehmet Çetin dosyası ile ilgili programa katılan Fatma Çavdar'ın eski kayınvalidesi Remziye Y.'nin, Fatma Çavdar'ın bir yakınına Arda Karaman'ın Fatma Çavdar'ın eşi Hüseyin Çavdar tarafından öldürüldüğünü söylediği öne sürüldü.

Arda'nın nasıl öldüğü 9 yıl sonra ortaya çıktı! Korkunç itiraf: Sesinden rahatsız oldum

Fatma Çavdar, olayla ilgili olarak ilk ifadesinde ölümün doğal nedenlerden kaynaklandığını belirtirken daha sonra yaşanan tartışmalar nedeniyle bu iddiayı dile getirdiğini ve karakoldaki ifadesini geri çektiğini belirtti. Ancak bir başka tanığın da benzer yönde beyanda bulunması üzerine soruşturma derinleştirildi. Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı, 2016 yılında hayatını kaybeden 9 yaşındaki engelli Arda Karaman'ın ölümüne ilişkin iddialar doğrultusunda Fatma ve Hüseyin Çavdar çiftini gözaltına aldı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

20 Mayıs'ta Isparta Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Hüseyin Çavdar, emniyetteki üçüncü gününde çok ses yaptığı gerekçesiyle çocuğu öldürdüğünü itiraf etti.

Arda'nın nasıl öldüğü 9 yıl sonra ortaya çıktı! Korkunç itiraf: Sesinden rahatsız oldum

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Çavdar, "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Anne Fatma Çavdar ise ifadesinin ardından "suça yardım etme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MEHMET ÇETİN DOSYASINDA YENİ GÖZALTILAR

Öte yandan, 2013 yılında kaybolan Mehmet Çetin dosyasında ise yeni gelişmeler yaşandı. Çavdar çiftinin gözaltına alındığı gün, Mehmet Çetin'in eski eşi Derya K., arkadaşı Bayram A. ve Bekir B. de gözaltına alınarak Isparta'ya getirildi. Şüphelilerin emniyetteki ifadeleri sürüyor.

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