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 | Bengül Büyükhan

Arkadaşları eve geldiğinde cansız bedenini buldu! 26 yaşındaki gencin şüpheli ölümü

Çorum'da 26 yaşındaki İ.K.Ö. arkadaşı M.D'nin de olduğu evde öldü. Gencin cansız bedenini, daha sonra eve gelen arkadaşları buldu. Gencin şüpheli ölümü sonrası yanında olan arkadaşı polis tarafından gözaltına alındı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.02.2025
saat ikonu 07:43
|
GÜNCELLEME:
26.02.2025
saat ikonu 07:48

Çorum'da meydana gelen acı olayda 26 yaşındaki İ.K.Ö., arkadaşı M.D. ile birlikte uyuşturucu aldığı iddia edilen evde hayatını kaybetti. Daha sonra eve gelen arkadaşları İ.K.Ö.’nün cansız bedeni ile karşılaştı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İ.K.Ö.’nün hayatını kaybettiği bildirildi.

ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

İ.K.Ö.’nün öldüğü sırada yanında bulunduğu iddia edilen M.D. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan incelemelerin ardından İ.K.Ö.’nün cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırıldı. İlk belirlemelere İ.K.Ö.’nün aldığı uyuşturucu sebebiyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Şüpheli Ölüm
#Yaşam
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