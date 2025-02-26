Arnavutköy'de fabrika yangını: Peş peşe patlamalar!

İstanbul
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bulunan bir fabrikada korkunç bir yangın patlak verdi. Sevban Mehmet Caddesi üzerindeki fabrikanın depo kısmında, henüz belirlenemeyen bir sebeple alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, depoda şiddetli patlamalara yol açtı.
İstanbul Arnavutköy'e bağlı İmrahor Mahallesi Sevban Mehmet Caddesi'nde bulunan bir fabrikanın depo kısmında yangın çıktı. Alev alev yanan depoya ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.