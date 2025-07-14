Arnavutköy'de korku dolu anlar! Polisin müdahalesi cinayeti önledi

Arnavutköy'de yemek molası veren motosikletli polis ekipleri cinayeti önledi. Bağırışma sesi duyan ekipler hızla olay yerine gidince elinde tabancalı şüphelinin yerdeki kişinin kafasına silah doğrulttuğunu gördü. Ekiplerin müdahalesiyle saldırgan yakalandı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

İstanbul Arnavutköy'de korku dolu anlar yaşandı. Yemek molası veren yunus polis ekipleri, çevreden yükselen bağırış seslerini duyunca hızla olay yerine gitti. Yunus polisleri, elinde tabanca bulunan İhsan Tanrıverdi isimli şahsın, yerde Cem Karaca isimli adamın başına silah dayadığını gördü.

POLİSİ GÖRÜNCE KAÇTI

Hızla olaya müdahale eden ekipler olası bir cinayet önlerken şüpheli İhsan Tanrıverdi kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından şüpheli yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi.



Şüpheli İhsan Tanrıverdi’nin "Mala zarar verme" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından kaydının bulunduğu öğrenildi. Cem Karaca’nın ise "işyerinden ve kurumdan hırsızlık", "kaybolmuş veya ele geçmiş eşya hakkında tasarruf" ve "TCK 191" suçlarından kaydı olduğu belirtildi.

O ANLAR KAMERADA

Yunus ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği’ne teslim edildi. Olay anına ait görüntülerde, polislerin saniyeler içinde müdahale ettiği ve şüpheliyi yakaladığı anlar yer aldı.