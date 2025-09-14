Arsa kavgası kanlı bitti! Tetiğe peş peşe bastı

Aksaray'da iki aile arasında arsa meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. 18 yaşındaki B.B., araçta bulunan tüfeği çıkartarak müstakil eve doğru ateş açtı.

BİR DAHA SALDIRDI

Olayda C.Y. (32) isabet eden saçmalarla yaralanırken, tüfek seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı C.Y. ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, eve yönelik tekrar bir tüfekle saldırı yapıldı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Araçla evin önüne gelerek tüfekle ateş açan bir şahıs daha sonra araca binip olay yerinden kaçarken, polisin yaptığı titiz takip sonucu B.B. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.