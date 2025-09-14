Silah fabrikasında yangın paniği! Tüm şehir alarma geçirildi.

Beyşehir’in Üzümlü Mahallesi’nde bir silah fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın, çevrede korku ve paniğe yol açtı. İtfaiye ekipleri alevlerin ana binaya sıçramasını son anda önledi.

YANAN BÖLÜM DEPO VE KUNDAK ATÖLYESİYDİ

Olay, sabah erken saatlerde ilçeye bağlı Üzümlü Mahallesi’nde meydana geldi. Silah fabrikasının bitişiğinde bulunan kundak atölyesi ve depo olarak kullanılan bölümde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu hemen ekiplere bildirdi.

EKİPLER ALEVLERE MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Fabrikanın ana binasına sıçramadan kontrol altına alınan yangın, uzun süren çalışmalar sonucu söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları ise halen devam ediyor.

NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının çıkış sebebini belirlemek için fabrika ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelendiği öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı.