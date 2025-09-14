Menü Kapat
TGRT Haber

26°
Gündem
Silah fabrikasında yangın paniği! Tüm şehir alarma geçirildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde silah fabrikasında çıkan yangın kenti alarma geçirdi. Ekipler canla başla mücadele etti.

Beyşehir’in Üzümlü Mahallesi’nde bir silah fabrikasının bölümünde çıkan , çevrede korku ve paniğe yol açtı. ekipleri alevlerin ana binaya sıçramasını son anda önledi.



YANAN BÖLÜM DEPO VE KUNDAK ATÖLYESİYDİ

Olay, sabah erken saatlerde ilçeye bağlı Üzümlü Mahallesi’nde meydana geldi. Silah fabrikasının bitişiğinde bulunan kundak atölyesi ve depo olarak kullanılan bölümde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu hemen ekiplere bildirdi.

Silah fabrikasında yangın paniği! Tüm şehir alarma geçirildi.

EKİPLER ALEVLERE MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Fabrikanın ana binasına sıçramadan kontrol altına alınan yangın, uzun süren çalışmalar sonucu söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları ise halen devam ediyor.

NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Yangının çıkış sebebini belirlemek için fabrika ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelendiği öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı.

#yangın

#itfaiye
#depo
#fabrika yangını
#Silah Fabrikası
#Üzümlü Mahallesi
#Gündem

