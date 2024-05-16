Artvin Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan meydana geldi! Tek şerit trafiğe kapatıldı
Editör: Fatimatüzzehra Maslak / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 May 2024 11:25 - Güncelleme : 16 May 2024 11:28
Şiddetli yağış sonrası Artvin'in Arhavi ilçesinde heyelan meydana geldi. Karadeniz Sahil Yolu tek şeritli trafiğe kapatıldı.
Artvin’in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu tek şeritten ulaşıma kapandı. Arhavi ilçe girişi 3. kilometresinde bugün sabah saatlerinde heyelan meydana geldi.
ARTVİN KARADENİZ SAHİL YOLU'NDA HEYELAN MEYDANA GELDİ!
Yamaçtan bulunan ağaçlar heyelanın etkisiyle toprakla birlikte karayoluna düştü. Karadeniz Sahil Yolu tek şeritten ulaşıma kapanırken, Karayolları ekipleri bölgeye sevk edildi.
İş makineleri eşliğinde başlatılan çalışmada yola düşen ağaçlar ve topraklar temizlenerek yol ulaşıma açıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı