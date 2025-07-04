Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Artvin'de nefes kesen anlar: İzleyicinin yüreğini ağzına getirdi!

Artvin'de bu yıl 44'üncüsü düzenlenen ve bölgenin en önemli kültürel etkinliklerinden olan Kafkasör Kültür ve Sanat Festivali, ikinci gününde arenada yaşanan beklenmedik bir olayla hafızalara kazındı. Rakibiyle güreşmekten kaçan bir boğanın, panikle koşarken kendi bakıcısını boynuz darbesiyle devirmesi, binlerce izleyicinin yüreğini ağzına getirdi...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.07.2025
saat ikonu 19:27
|
GÜNCELLEME:
04.07.2025
saat ikonu 20:24

Rakibinden kaçmak isteyen , arenada bulunan bakıcısını boynuz darbesiyle yere serdi. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 44'üncüsü gerçekleştirilen Kafkasör Kültür ve Sanat Festivali 2'nci gününde de renkli görüntülere sahne oldu.

Artvin'de nefes kesen anlar: İzleyicinin yüreğini ağzına getirdi!

KIRAN KIRANA MÜCADELE

'in Kafkasör Yaylası'nda düzenlenen festivali izlemek isteyen binlerce vatandaş arenadaki yerini alırken boğalar kıran kırana mücadele etti. Yaylaya çıkmadan önce boğaları tanıştırmak maksatlı düzenlenen ve geçmişten bugüne kadar olarak gelen boğa güreşleri renkli görüntülere sahne oldu.

Artvin'de nefes kesen anlar: İzleyicinin yüreğini ağzına getirdi!

Ayak kategorisinde güreşlerin gerçekleştiği sırada rakibinden kaçmak isteyen Kılıç 420 isimli boğa koşmaya başlayınca bakıcısını boynuz darbesiyle altına aldı. Boğadan darbe alan bakıcısı yaralanmadan ayağa kalkarken güreşi izleyen vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla anbean kayıt altına aldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yemyeşil mahalle harabeye döndü! Yangın bölgesinden yürek sızlatan görüntüler
ETİKETLER
#gelenek
#artvin
#boğa
#Boğa Güreşi
#Kafkasör Festivali
#Müsabaka
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.