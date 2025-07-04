Artvin'de nefes kesen anlar: İzleyicinin yüreğini ağzına getirdi!

Artvin'de bu yıl 44'üncüsü düzenlenen ve bölgenin en önemli kültürel etkinliklerinden olan Kafkasör Kültür ve Sanat Festivali, ikinci gününde arenada yaşanan beklenmedik bir olayla hafızalara kazındı. Rakibiyle güreşmekten kaçan bir boğanın, panikle koşarken kendi bakıcısını boynuz darbesiyle devirmesi, binlerce izleyicinin yüreğini ağzına getirdi...

Rakibinden kaçmak isteyen boğa, arenada bulunan bakıcısını boynuz darbesiyle yere serdi. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 44'üncüsü gerçekleştirilen Kafkasör Kültür ve Sanat Festivali 2'nci gününde de renkli görüntülere sahne oldu.

KIRAN KIRANA MÜCADELE

Artvin'in Kafkasör Yaylası'nda düzenlenen festivali izlemek isteyen binlerce vatandaş arenadaki yerini alırken boğalar kıran kırana mücadele etti. Yaylaya çıkmadan önce boğaları tanıştırmak maksatlı düzenlenen ve geçmişten bugüne kadar gelenek olarak gelen boğa güreşleri renkli görüntülere sahne oldu.

Ayak kategorisinde güreşlerin gerçekleştiği sırada rakibinden kaçmak isteyen Kılıç 420 isimli boğa koşmaya başlayınca bakıcısını boynuz darbesiyle altına aldı. Boğadan darbe alan bakıcısı yaralanmadan ayağa kalkarken güreşi izleyen vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla anbean kayıt altına aldı.